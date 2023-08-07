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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبدالغني عن رحيل زياد طارق: كان يستحق فرصة كاملة مع الأهلي

مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني

علق الإعلامي مجدي عبد الغني ، على رحيل زياد طارق من الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب مجدي عبد الغني: زياد طارق موهبة كبيرة يستحق الحصول على فرصة كاملة مع الفريق ، بدل من التفكير في رحيله، وأعتقد أن الإستغناء عنه سيكون خطأ كبير من إدارة الأهلي".

يذكر أنه قد بدأت إدارة الكرة بالأهلي في استخراج تأشيرات شنجن للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي استعدادا لإقامة المعسكر الخارجي الذي طلبه السويسري مارسيل كولر المدير الفني، ورفض كولر فكرة تأجيل أو إلغاء المعسكر بسبب مغادرة الدوليين يوم 4 سبتمبر للانضمام للمنتخبات سواء الوطني أو المحترفين لمنتخبات بلادهم.


واستقرت الإدارة الحمراء على اختيار النمسا من العروض التي تلقتها في الفترة الأخيرة لإقامة معسكر إعداد الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد بها، وحرص خالد بيبو مدير الكرة الجديد على إنهاء كافة الأمور الإدارية أمس الخاصة بالقرار الإداري ثم تم تكليف المهندس سمير عدلي المدير الإداري ببدء استخراج التأشيرات.

واستقر كولر ، على عودة الفريق للتدريبات يوم 24 أغسطس الجاري ثم السفر إلي النمسا يوم 27 من الشهر ذاته، ويستمر هناك حتي يوم 7 سبتمبر، وأكدت إدارة الأهلي أنه لا نية لإجراء أي تعديلات علي تشكيل الجهاز الفني للفريق الأحمر خلال الموسم المقبل.

وقالت إدارة الأهلي إن سامي قمصان مسستمر في منصبه كمدرب عام ولا نية لرحيله إلا إذا رغب هو وذات الأمر بالنسبة للبلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمي.

 وأضافت أنه يتم حالياً اختيار رئيس الجهاز الطبي بالتشاور بين الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة وخالد بيبو مدير الكرة والأقرب الدكتور تامر أبو العنين وهو من سيقوم بإختيار الطاقم المعاون له.

أقارب مجدى عبد الغنى ة زياد طارق

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