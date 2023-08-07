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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.62%

صدى البلد

اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022 / 2023 بنسبة نجاح 84.62%.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أنه تقدم لامتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة لهذا العام 20197 طالبًا وطالبة حضر منهم 17978 ونجح منهم 15213 طالبًا وطالبة.

واعتمد محافظ الشرقية، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 98.40% حيث تقدم للامتحان 285 طالبا وطالبة حضر منهم 250 ونجح منهم 246 طالبا وطالبة.

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كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادتين الإعدادية للصم والإعدادية النور للمكفوفين بنسبه نجاح 100% لكل منهما.

وهنأ محافظ الشرقية الناجحين وطالبهم ببذل مزيد من الجهد والاستذكار المستمر لتحصيل أعلى الدرجات وتحقيق النجاح المشرف لهم ولذويهم متمنياً لهم التوفيق وتحقيق ما تصبو إليه نفوسهم مؤكداً أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقي الشعوب.

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