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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يفتتح ورشة عمل الخطة الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة

صدى البلد

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، ورشة عمل الخطة الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة سوهاج 2030، والتي ينظمها المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية، على مدار يومين متتاليين 7 و8 أغسطس الجاري، بديوان عام المحافظة.

 

حضر ورشة العمل أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتورة أمل زكريا مستشار وزير التنمية المحلية للتخطيط، والمهندس ربيع محمد عبد البصير مدير مكون التخطيط والتنمية المحلية، واللواء ضياء الدين أبو العزم مستشار الدعم المؤسسي للتنمية بالمحافظة.

 

وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية للبرنامج، ومسئولي مركز المعلومات بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري التخطيط بالمراكز والأحياء ومراكز المعلومات بمديريات الخدمات، وشركات المرافق.

ورحب محافظ سوهاج بضيوف وزارة التنمية المحلية من المكتب التنسيقي للبرنامج، والحضور جميعا، مثمنا اهتمام القيادة السياسية، وجهود الدولة التنموية بمحافظات الصعيد عامة، وسوهاج بصفة خاصة، وما تم تنفيذه ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

والمبادرة الرئاسية حياة كريمة والبرامج والمشروعات القومية الأخرى، التي تم تنفيذها على أرض سوهاج، وحققت طفرة تنموية غير مسبوقة على أرض المحافظة.

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ومن جانبها وجهت الدكتورة أمل زكريا الشكر إلى المحافظ على دعمه المستمر، وجهود المحافظة في دعم تنفيذ المبادرات والمشروعات القومية، مشيرة إلى الاجتماعات التنسيقية التي تمت بمحافظة سوهاج؛ لمراجعة وتدقيق البيانات والإحصاءات الواردة في وثيقة الخطة الاستراتيجية، وإعداد الخطة المتوسطة 2023/2024 2025/2026.

وذلك لاستكمال الوثيقة في شكلها النهائي تمهيدا للعرض على محافظ سوهاج نهاية الشهر الجاري.

وأوضحت مستشار وزير التنمية المحلية للتخطيط أن أجندة ورشة العمل تتضمن نتائج مراجعة وتدقيق البيانات الواردة في الوثيقة والاتساق في البيانات والإحصاءات على مستوى المحافظة، واجماليات المراكز في كافة القطاعات.

وكذلك تدعيم الوثيقة بأحدث موقف للمشروعات المنفذة على أرض المحافظة، سواء من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أو "حياة كريمة"، أو تمويلات مركزية أخرى لم يتم إدراكها.

وكذلك مناقشة المشروعات المقترحة في الخطة متوسطة الأجل 2023/2024، 2025/2026، والمشروعات المعتمدة للعام الأول منها 2023/2024 على مستوى برامج التنمية المحلية بديوان عام المحافظة وأحيائها ومراكزها.

 

محافظة سوهاج

بالإضافة إلى مراجعة الإطار الاستراتيجي للتنمية المحلية المتكاملة سوهاج 2030، متضمنًا تحليل الوضع الراهن، الرؤية، والأهداف الاستراتيجية، برامج التنمية القطاعية، آليات الرصد والمتابعة، ومؤشرات الأداء، على أن يقوم مديري التخطيط بالمراكز والمدن والأحياء بإعداد مقترح الخطة المتوسطة 2023/2024، 2025/2026، لعرضها في ورشة العمل.

ومن الجدير بالذكر أن ورشة العمل تناولت في يومها الأول عرض للملامح الأساسية ومنهجية إعداد الإستراتيجية، ومراجعة البيانات الواردة بالملامح الأساسية بالمحافظة، ومراجعة البيانات الواردة بالسمات الأساسية للمراكز، وكذلك البرامج الرئيسية والفرعية.

ومؤشرات الأداء بالخطة الاستراتيجية، كما تتناول في يومها الثاني مراجعة آخر موقف تنفيذي لاستثمارات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومبادرة حياة كريمة، وعرض الملامح الأولية للخطة المتوسطة 23/24، 25/26، ثم الملاحظات الختامية والخطوات القادمة.

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