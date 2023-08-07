بايدن الرئيس الشرعي.. ديسانتيس يوجه ضربة قوية لـ ترامب بشأن انتخابات 2020

قال حاكم فلوريدا والمرشح الرئاسي، رون ديسانتيس، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خسر بلا شك انتخابات 2020 وأن جو بايدن رئيس شرعي للبلاد.

وقال ديسانتيس، لشبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية: “بالطبع ، خسر ترامب.. جو بايدن هو الرئيس الشرعي”.

وأضاف أنه يختلف مع وسائل الإعلام الإخبارية وأولئك الأشخاص الذين يصفون الانتخابات الرئاسية لعام 2020 بأنها مثالية.

وأعلن كل من ترامب وديسانتيس عن خططهما للتنافس في حملة 2024 من الحزب الجمهوري، لكن الرئيس الأمريكي السابق يتمتع بدعم ثلاثة أضعاف ما يتمتع به حاكم فلوريدا في السباق الرئاسي الجمهوري، وفقا لاستطلاع أجرته صحيفة “نيويورك تايمز” في أواخر يوليو.