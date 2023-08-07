اسمعي موسيقى.. خبيرة علاج بالطاقة ترد على مشكلة سيدة بعد الولادة

أكدت سارة صلاح، خبيرة الطاقة، أن الطاقة شيء روحاني، وأن كل فتاة لا تقول كلمة نفسي أعمل شيء، ولكن عليها أن تقول قررت عمل هذا الأمر.

وأشارت خبيرة الطاقة خلال لقائها مع الإعلامية دنيا رامز، ببرنامج «ست الستات» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن هناك سيدات تتأثر بالقصص التي تروي أمامها.

ولفتت إلي أن العقل الباطل، يصور بعض الأشياء للشخص، معلقة :" في فتاة تعرضت لـ الخيانة من كثرة الاستماع لـ قصص صديقات لها".

وأشارت إلي أن كل شخص يرزق على حسب النية الخاصة بها.

واستقبلت سارة مجموعة من الأسئلة الخاصة بالمواطنين وتم الرد عليها، منها فتاة تدعى ولاء قالت :" أنا مخلفة من 4 شهور وكل حاجة فى حياتي اتغيرت حتى مش عارفة أعمل شعري".

وقالت :" طاقة الآنسة ليس لها علاقة بالشكل الخارجي، وأن الطاقة تنتج العوامل الجانبية، فمن الممكن أن تقومي بالرسم، وتقطيع ما تقوم برسمه، أو تستمعي لـ الموسيقى".



