فلوس وشغل ونجاحات.. خبيرة أبراج تكشف مفاجأة في الربع الأخير من 2023

أكدت خبيرة الأبراج إيمان خير، أن طاقة الـ 4 أشهر المتبقية من العام فيها فرص كثيرة مميزة، وتقول أن النجاح سيحالف أصحاب الخطط و الأهداف الواضحة.

وأشارت خبيرة الأبراج إيمان خير خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن هناك فرص مالية من الآن حتى شهر أكتوبر المقبل، لأصحاب معظم الأبراج.

ولفتت إلي أن هناك " فلوس وشغل ونجاحات" لـ أصحاب أبراج الأسد، و العذراء، وسيكون هناك تغيرات مالية، وسيكون هناك تحسن عاطفي لـ الميزان.

وأوضح أن هناك طاقات و أبواب كثيرة ستفتح خلال الربع الأخير من العام، وعلى كل شخص استغلال ذلك.