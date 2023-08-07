مفاجأة مدوية عن انتقال محمد صلاح للسعودية.. مدرب بالدوري الانجليزي يكشف

رد الكابتن إبراهيم هلهول مدرب بالدوري الإنجليزي، على ما يتردد بشأن انتقال اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، إلى نادي اتحاد جدة في المملكة العربية السعودية.



وأضاف مدرب بالدوري الإنجليزي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن محمد صلاح لم يذهب لاي دوري غير الدوري الانجليزي، وصلاح ينوي أن ينهي مسيرته في نادي ليفربول الإنجليزي.



وتابع الكابتن إبراهيم هلهول مدرب بالدوري الإنجليزي، أن محمد صلاح لا ينظر للأموال تماما، والدوري السعودي يحاول استقطاب جميع اللاعبين في الدوري الانجليزي.

اللاعب الدولي محمد صلاح



وأكمل الكابتن إبراهيم هلهول مدرب بالدوري الإنجليزي، أن مدرب نادي ليفربول يورجن كلوب طالب بغلق الانتقالات الصيفية الحالية بسبب الدوري السعودي، مشيرا إلى أن محمد صلاح يسعى لتحطيم مزيد من الأرقام القياسية في نادي ليفربول الإنجليزي.