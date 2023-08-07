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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شيخ مشايخ الطرق الصوفية: مساجد ومقامات آل البيت مشروع قومي يتبناه الرئيس.. فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

هنأ الدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، الشعب المصري بعملية التطوير الشاملة لمساجد ومقامات آل البيت.

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وأضاف الدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بتطوير مساجد ومقامات آل البيت في مصر"، لافتا :"مساجد ومقامات آل البيت مشروع قومي يتبناه الرئيس السيسي".

 

وأشار الدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية،: "اهتمام الرئيس السيسي بتطوير مساجد ومقامات آل البيت يعطي انطباع طيب"، مضيفا: "نتوجه بالشكر للرئيس السيسي على مشروع تطوير مساجد ومقامات آل البيت".

 

وأوضح الدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية،: "مشروع تطوير مساجد ومقامات آل البيت استثمار في القيم والأخلاق".

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