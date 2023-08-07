شيخ مشايخ الطرق الصوفية: مساجد ومقامات آل البيت مشروع قومي يتبناه الرئيس.. فيديو

هنأ الدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، الشعب المصري بعملية التطوير الشاملة لمساجد ومقامات آل البيت.

وأضاف الدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بتطوير مساجد ومقامات آل البيت في مصر"، لافتا :"مساجد ومقامات آل البيت مشروع قومي يتبناه الرئيس السيسي".

وأشار الدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية،: "اهتمام الرئيس السيسي بتطوير مساجد ومقامات آل البيت يعطي انطباع طيب"، مضيفا: "نتوجه بالشكر للرئيس السيسي على مشروع تطوير مساجد ومقامات آل البيت".

وأوضح الدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية،: "مشروع تطوير مساجد ومقامات آل البيت استثمار في القيم والأخلاق".