نقيب الأشراف: مساجد آل البيت تشهد إقبالا كبيرا للمحبين من خارج مصر

قال السيد الشريف، نقيب الأشراف، إننا سعداء بما يقوم به الرئيس السيسي لتطوير مساجد آل البيت.

وأضاف السيد الشريف، نقيب الأشراف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "بتوجهيات من الرئيس السيسي تم تطوير مساجد ومقامات آل البيت والمساجد الكبرى في مصر".

وأشار السيد الشريف، نقيب الأشراف،: "تطوير مساجد ومقامات آل البيت سيساهم في زيادة السياحة الدينية"، موضحا: "خالص الشكر لطائفة البهرة بالهند على دعمهم لعمليات تطوير مساجد ومقامات آل البيت.



وأوضح السيد الشريف، نقيب الأشراف،: "الشعب المصري يدرك مخطات أهل الشر لإثارة الفتنة وواع للمؤمرات التي تحاك ضد الوطن"، مضيفا: "السياحة الدينية تمثل إضافة قوية للاقتصاد المصري، ومساجد آل البيت تشهد إقبال كبير من المحبين من خارج مصر".

وتابع: "مصر لابد أن تستعد لاستقبال السياحة الدينية خلال الفترة المقبلة، وتم تطوير مسجد عمرو بن العاص على أعلى مستوى بناءا على توجيهات الرئيس السيسي".

