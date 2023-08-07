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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة صادمة.. مرشح رئاسي أمريكي يوجه اتهامات خطيرة لـ بايدن

جو بايدن
جو بايدن

قال المرشح الرئاسي الأمريكي، فيفيك راماسوامي، اليوم الإثنين، إن تورط واشنطن في الصراع الأوكراني قد يكون مرتبطًا بفساد عائلة الرئيس جو بايدن.

وقال راماسوامي، في حدث حملته في ولاية ايوا بثته شبكة “إن بي سي” الأمريكية: "الغرض من الجيش الأمريكي هو تعزيز المصالح الأمريكية، وحماية الوطن، وليس شن صراع عشوائي بلا هدف قد يكون تعويضًا عن رشوة خاصة بقيمة خمسة ملايين دولار من شركة بوريسما تلقاها أحد أفراد عائلة رئيس الولايات المتحدة”.

وأضاف المرشح الرئاسي الأمريكي، أن هانتر بايدن "فاسد".

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وقال راماسوامي "هل أعتقد أن هذا له علاقة بموقفنا تجاه أوكرانيا؟.. أعتقد أنه من المرجح أن تكون الإجابة نعم".

الصراع الأوكراني راماسوامي بايدن جو بايدن

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