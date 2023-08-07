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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الطرق الصوفية: مساجد ومقامات آل البيت تبث القيم والأخلاق في أنفس الأجيال والنشء|فيديو

مساجد آل البيت
مساجد آل البيت

وجه د. عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بعملية التطوير الشاملة لمساجد آل البيت، التي أمر بها الرئيس السيسي.

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شيخ مشايخ الطرق الصوفية: مساجد ومقامات آل البيت مشروع قومي يتبناه الرئيس.. فيديو

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أحمد موسى: 10 مليارات جنيه تكلفة تطوير مساجد آل البيت ودور العبادة| فيديو

وقال القصبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الرئيس السيسي مهتم بتطوير دور العبادة، مؤكدًا أن تطوير مساجد آل البيت يعد مشروعا قوميا يتبناه الرئيس السيسي.

 

ووجه القصبي الشكر إلى الرئيس السيسي لاهتمامه الكبير بتطوير دور العبادة، كما أن اهتمامه بتطوير مساجد ومقامات آل البيت يعطي انطباعا طيبا. 

 

وأضاف، مساء اليوم الإثنين، أن الدولة لا تهدم دور العبادة بل تقوم على تجديدها وتطويرها، لأن مساجد ومقامات آل البيت تبث القيم والأخلاق في أنفس الأجيال والنشء. 

 

وتابع: ما يحدث في تطوير مساجد آل البيت، مشروع استثماري كبير يساعد على بث القيم والأخلاق، مؤكدًا أن سيرة النبي «ص» وإحيائها في نفوس الأجيال يساعد على التمسك بالأخلاق والقيم. 

القيم والأخلاق الطرق الصوفية الرئيس السيسي التطوير الشامل الإعلامي أحمد موسى عملية التطوير

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