تنسيق الكليات العسكرية 2023.. تعرف على شروط الإنضمام للكلية الجوية

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. يبحث الكثيرون من طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وخريجي الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا "محاربين" عن الشروط المطلوبة من أجل الانضمام إلى الكلية الجوية.

تنسيق الكليات العسكرية 2023

ويقدم موقع صدى البلد الشروط المطلوبة من أجل الانضمام للكلية الجوية.

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. تقبل الكلية الجوية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها "العلمي والأدبي"، وألا يزيد السن في 1 / 11 / 2023 عـن 21 سنة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 55 % فأكثر، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية "ميلادية"، ويمنح الخريج تخصص الطيران "بكالوريـوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية وشارة الطيران - بكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال في تخصص إدارة الطيران والمطارات" وشهادة طيار تجارى ورخصة طيار تجارى "معتمدة دولياً".

ويمنـح الخريج تخصص العلوم العسكرية الجوية "بكالوريوس العلوم العسكرية الجوية وشارة العلوم العسكرية الجوية- بكالوريوس الحاسبات والمعلومات في تخصص نظم معلومات الطيران" وشهادة مرحل جوى ورخصة مرحل جوى "معتمدة دولياً".

تنسيق الكليات العسكرية 2023

إجراءات التقديم للالتحاق بالكليات العسكرية لطلبة الثانوية العامة.

يكون بدء تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرسمية لـ

موقع مكتب تنسيـق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت حتى يوم الإثنين الموافق 08/28/ 2023 و سيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملف، إلكترونيا.

ويكون فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة حتى يوم الخميس الموافق 31 /08 /2023، و يتم إجراء اختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية في نفس يوم سحب الملف.

تنسيق الكليات العسكرية 2023

الشروط العامة للقبول