مدرب بالاتحاد الإنجليزي يكشف سر رفض محمد صلاح ارتداء شارة كابتن ليفربول

كشف إبراهيم هلهول، المدرب بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مفاجأة عن محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

وقال “هلهول”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة "المحور"، "من أسباب عدم سعي محمد صلاح لارتداء شارة كابتن ليفربول هو رفضه لارتداء شارة دعم المثلية في إحدى جولات الدوري الإنجليزي".

وأضاف إبراهيم هلهول "محمد صلاح قدوة كبيرة للملايين، ولا يدعم المثلية الجنسية، ويرفضها بشكل كبير".

وتابع إبراهيم هلهول "المسلمون في بريطانيا يعانون بشكل كبير بسبب انتشار ظاهرة المثلية".

ولفت إبراهيم هلوهول إلى "الدوري الإنجليزي يدعم المثلية، ويخصص جولات في الدوري لدعم المثلية، ويقوم قادة الفرق بارتداء شارة عليها علم يدعم المثلية".