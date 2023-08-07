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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيلاروسيا تبدأ تدريبات عسكرية بالقرب من حدودها مع بولندا وليتوانيا

صدى البلد

بدأت بيلاروسيا تدريبات عسكرية، يوم الاثنين، بالقرب من حدودها مع بولندا وليتوانيا، وهي خطوة تأتي مع تصاعد التوتر بعد انتقال مرتزقة فاجنر إلى الحدود البيلاروسية.

ووفقا لما نشرته الأسوشيتد برس، عززت كل من بولندا وليتوانيا الأمن على الحدود منذ وصول الآلاف من مقاتلي فاجنر إلى بيلاروسيا المتحالفة مع موسكو.

قال زعماء الدولتين في حلف شمال الأطلسي إنهم مستعدون للاستفزازات من موسكو ومينسك في المنطقة الرحساسة حيث معقل كالينينغراد الروسي. وعلق البلدين في وقت سابق من أغسطس بعد أن حلقت طائرتان هليكوبتر بيلاروسيتان لفترة وجيزة على ارتفاع منخفض في المجال الجوي البولندي. وهو الأمر الذي نفته السلطات البيلاروسية.

قالت وزارة الدفاع البيلاروسية إن التدريبات التي بدأت يوم الاثنين تستند إلى تجارب من "العملية العسكرية الخاصة" وهو المصطلح الذي تستخدمه روسيا في حربها ضد أوكرانيا. وقالت إن ذلك يشمل "استخدام الطائرات بدون طيار وكذلك التفاعل الوثيق بين وحدات الدبابات والبنادق الآلية مع وحدات الفروع الأخرى للقوات المسلحة". 

المناورات الحربية تجري في منطقة غرودنو في بيلاروسيا، بالقرب من ما يسمى بسواكي جاب وهي منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة تمتد لمسافة 96 كيلومترا على طول الحدود البولندية الليتوانية، وتربط دول البلطيق الثلاث، ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا ببقية حلف شمال الأطلسي، وتفصل بيلاروسيا عن كالينينغراد، وهي منطقة عسكرية روسية شديدة التسليح تقع على بحر البلطيق وليس لها اتصال بري بروسيا.

قال جيش بيلاروسيا إنه يستخدم المرتزقة الروس بنشاط لتدريب قواته، وبدأت التدريبات مع ورود أنباء عن وصول المزيد من مقاتلي فاجنر إلى البلاد. وبحسب بيلاروسكي هاجون، وهي مجموعة ناشطة تتعقب تحركات القوات في بيلاروسيا، فإن المرتزقة يصلون في مجموعات صغيرة يوميًا.

أزمة بيلاروسيا روسيا أوكرانيا ليتوانيا

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