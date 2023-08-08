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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

السفر مع جيفارا.. ذكرى ميلاد ألبيرتو جرانادو رفيق درب المناضل الكوبي

ألبيرتو جرانادو بصحبة
ألبيرتو جرانادو بصحبة جيفارا

مرت أمس الذكرى رقم 101 لميلاد الدكتور ألبيرتو جرانادو، ذلك الكاتب الأرجنتيني الكوبي الذي رافق المناضل تشي جيفارا في رحلته عبر أمريكا اللاتينية، تلك الرحلة التي سمحت لهما بلمس معاناة سكان القارة، وحددت فيما بعد مستقبليهما.

 

وُلد ألبيرتو جرانادو في 8 أغسطس عام 1922، في هيرناندو الواقعة في محافظة قرطبة الأرجنتينية. والتقى تشي جيفارا لأول مرة عام 1942 عندما كان عمره 20 عاماً.

 

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 دراجة نارية 

اتجه الصديقان "جرانادو" و"جيفارا" في رحلة على متن دراجة نارية، عبر الأرجنتين باتجاه تشيلي حيث أستنفذا سريعاً مدخراتهما المالية مما أجبرهما على التحول إلى «دراجين متطفلين» بحسب التعبير الذي استعمله جيفارا لاحقاً، ومن أجل متابعة الطريقة كان كل اعتمادهما مركزاً على إحسان وضيافة الغرباء.

تعطلت دراجتهما بشكل لا يمكن إصلاحه في لوس أنجلوس في تشيلي، فتابع الرفيقان رحلتهما على الأقدام وأحياناً على صهوة الخيول وعلى متن الشاحنات والقوارب.

خلال مسارهما اصطدما بشكل مباشر بواقع الفقر واللامساواة في بلدان القارة الجنوبية، وأثر بهما بصورة كبيرة الأسبوع الذي قضياه في مستعمرة لمرضى الجذام.

 

انفصال الصديقين 

في كاراكاس انفصلا بعد أن عاشا معاً مغامرة دامت تسعة أشهر، بقي جرانادو في العاصمة الفينزويلية ليعمل على أبحاث تتعلق بالجذام، بينما عاد جيفارا إلى بوينس آيرس ليتم دراسته كطبيب.

في فترة لاحقة انتقل جيفارا إلى المكسيك حيث التقى هناك بالزعيم الكوبي المستقبلي فيديل كاسترو، وفي عام 1956 قام الرجلان بغزو كوبا مع جيشهما الثوري.

 

قبول الدعوة

التقيا الصديقان مرة أخرى بعد نجاح الثورة الكوبية 1959، حيث دعا جيفارا صديقه ألبيرتو جرانادو إلى المجىء والإقامة في الجزيرة الكوبية فقبل دعوته وأقام بها حتى وفاته في 5 مارس عام 2011 عن عمر يناهز 88 عاما.

 

 

آثر الرحلة

كونت تلك الرحلة شخصيته وإحساس جيفارا بوحدة أمريكا الجنوبية وبالظلم الكبير الواقع من الإمبرياليين على المزارع اللاتيني البسيط، استنتج أن التفاوتات الاقتصادية متأصلة بالمنطقة، والتي كانت نتيجة الرأسمالية الاحتكارية والاستعمار الجديد والإمبريالية.

 

السفر مع جيفارا 

 

ألبيرتو جرانادو

كتب ألبيرتو جرانادو مؤلفاً بعنوان «السفر مع جيفارا: صناعة ثائر»، واستخدم الكتاب كمرجع لفيلم يصف رحلته بعنوان «مذكرات دراجة نارية»، وهو فيلم برازيلي أمريكي بيروفي أرجنتيني إنتاج عام 2003، أخرجه والتر ساليس.

 

مذكرات دراجة نارية

يتناول الفيلم  الرحلة التي قام بها تشي جيفارا حول أمريكا اللاتينية برفقة صديقه ألبيرتو جرانادو قبل الانخراط في العمل الثوري. نال الفيلم المبني على كتابات ومذكرات الصديقين العديد من الجوائز السينمائية.

ألبيرتو جرانادو جيفارا أمريكا اللاتينية كاراكاس السفر مع جيفارا مذكرات دراجة نارية

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