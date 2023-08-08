مجنونة يا قوطة.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم.. ومتى تعود للانخفاض

شهد سوق الخضار والفاكهة اضطرابا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة، حيث شهدت أسعار بعض الأصناف ارتفاعا كبيرا وأبرزها أسعار الطماطم، ليسجل متوسط سعر الكيلو 15 جنيهًا، بعد ارتفاع سعره في أسواق الجملة.

ارتفاع أسعار الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم

ووفقًا لإحصائية النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن شهر مارس 2023 مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، فإن صادرات مصر من الطماطم الطازجة ارتفعت بنسبة 25.2% لتبلغ 5 ملايين دولار في شهر مارس 2023 مقابل 4 ملايين دولار في نفس الشهر من عام 2022.

وفي أول تعليق من وزارة الزراعة على ارتفاع أسعار الطماطم، أكد المهندس محمود فوزي، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، أن الارتفاع في الأسعار لن يستمر طويلاً، موضحا أن الارتفاع في الأسعار جاء بعد ارتفاع درجات الحرارة منذ بداية فصل الصيف مما أدى إلى تراجع الإنتاجية. مضيفاً أن محافظات مصر الشهيرة بزراعة الطماطم تستعد لحصاد العروة النيلى من محصول الطماطم.

وأضاف فوزي أن إجمالي المساحات المنزرعة من محصول الطماطم حوالي 500 ألف فدان، تزرع على 3 عروات منها العروة الشتوية والعروة الصيفية والعروة النيلى بإجمالي إنتاجية تتراوح ما بين 6 إلى 7 ملايين طن، لافتًا إلى أن "هناك حملات على زراعات الخضراوات لتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين خاصة مزارعى الطماطم باتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية التي تتعرض لها البلاد.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد علاء، الباحث الزراعي، إنه ارتفعت أسعار الطماطم في الأسواق بشكل كبير، مشيرًا إلى أن سعر كيلو الطماطم يتراوح في الحقل حاليًا بين 5 إلي 7 جنيهات ويباع في سوق الجملة بين 6 إلى 8 جنيهات ليصل للمستهلك بأسعار تتراوح بين 10 إلى 15 جنيها للكيلو حسب النوع ومكان البيع وجودة الثمار.

وأضاف في تصريحات لـ"صدى البلد" أن إنتاج مصر من الطماطم طوال العام يزيد عن 7 ملايين طن، وهو ما يكفي لسد الحاجة المحلية، كما يصدر منه نحو 3% فائض عن حاجتنا، وتحتل مصر المركز الخامس على مستوى العالم في انتاج الطماطم، وتزرع الطماطم في مصر طوال العام في مساحات تتعدي نصف مليون فدان.

ارتفاع أسعار الطماطم

موعد انخفاض الأسعار

ولفت إلى أنه مع استعداد المزارعين لموسم حصاد العروة الصيفية من المتوقع أن تنخفض الإنتاجية، نتيجة لتأثر المحصول بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة، حيث يؤدي عطش أشجار الطماطم إلى التفاف أوراقها وتساقط أزهارها وضعف العقد وصغر حجم الثمار وبالتالي قلة الإنتاج.

كما يسهم المناخ الحالي في ضعف نمو النبات وانتشار الحشرات والأمراض مما يساعد في قلة الإنتاج، ومع انخفاض المعروض وزيادة الطلب علي الطماطم لكثرة استهلاكنا منها في السلطات والصلصات والمشروبات مع ارتفاع حرارة الجو فإن أسعارها ترتفع خاصة أن انتاج العروة الخريفية والتي تزرع حاليا لن تثمر قبل ثلاثة أشهر.

وتسجل أسعار الخضروات والفاكهة، وفقًا لأسعار الجملة الرسمية لسوق العبور ما يلي:

يتراوح سعر كيلو البصل بين 14 و17 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الثوم بين 24 و30 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الطماطم بين 4.5 و7.5 جنيه.

يتراوح سعر كيلو البطاطس بين 7.5 و9.5 جنيه.

يتراوح سعر كيلو الكوسة بين 5 و8 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 16 و22 جنيها.

يتراوح سعر كيلو خيار بلدي بين 8 و11 جنيها.

يتراوح سعر كيلو البامية بين 20 و30 جنيها.

يتراوح سعر كيلو القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو اللفت بين 1.5 و2.5 جنيه.

يتراوح سعر كيلو الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو مانجو بلدي بين 9 و15 جنيها.

يتراوح سعر كيلو عنب بناتي أحمر بين 10 و18 جنيها.

يتراوح سعر كيلو البرتقال صيفي بين 9 و15 جنيها.

يتراوح كيلو ليمون بلدي من 6 و16 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الجوافة بين 10 و20 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الشمام بين 6 و10 جنيهات.

وتزيد خطورة التعرض للشمس المباشرة بسبب تعامد الشمس على مدار السرطان (القريب من أسوان) وسيادة موجات الأشعة الشمسية قصيرة الموجة "الأخطر"، حيث تكون الأشعة الشمسة عمودية وقوية وتتركز على مساحة أقل وتخترق سمكاً أقل من الغلاف الجوي (ومن هنا تكمن الخطورة من التعرض المباشر لأشعة الشمس) والتحذير الشديد من التعرض لضربات الشمس وخاصة اثناء الموجات شديدة الحرارة.

وأهم التوصيات الزراعية هي تقريب مدة الري والبعد عن الري وقت الظهيرة مع الوضع في الاعتبار أن الموجات شديدة الحرارة المتتالية سوف تسبب:

1- ضعف فى تحجيم الثمار (البلح – الزيتون – التين – البرتقال والليمون – أحياناً لوز القطن) وانخفاض نسبة المواد الفعالة (مثلا زيت الزيتون) ومهم تنظيم الري وتكثيف إضافات البوتاسيوم والماغنسيوم.

2- ضعف عمليات التلقيح والإخصاب للمحاصيل الصيفية وخاصة لو فيه رياح ساخنة ( الذرة والأرز والسمسم والفول السودانى وفول الصويا واللوبيا ..الخ) وهنا بقه مركبات زي الكالسيوم بورون مهمة وطريقة المعاملة حسب نوع المحصول .

3- زيادة معدلات التنفيل فى المحاصيل الثمرية (التنفيل يعني تساقط العقد الحديث) زي الخيار والطماطم والفلفل والباذنجان والبامية .

3- زيادة تعداد بعض الآفات المرتبطة بالحرارة زي الحشرات القشرية والبق الدقيقي والعنكبوت الأحمر وباقي الحشرات حرشفية الأجنحة مثل دودة ورق القطن والديدان الثمار ولابد يكون هناك مراقبة ورصد مستمر للزراعات .

4- زيادة في حدة الأمراض المحبة للرطوبة الحرة زي البياض الزغبي والتبقعات على كثير من المحاصيل (بياض زغبي على الريحان والخيار – التبقع الزاوي والانثراكنوز على القطن).