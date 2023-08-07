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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كان يعلم برحيل سيد عبدالحفيظ| تعليق شبانة على شخصية كولر مع الأهلي

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي من أصحاب الشخصية القوية، ولديه سيطرة كاملة على كل ما يحدث داخل فريقه، مشددًا على أنه كان يعلم برحيل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وقبله أحمد أبوعبلة طبيب الفريق السابق.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "كولر مُتحكم في كافة الأمور الخاصة بالفريق، ومن المستحيل أن يُغادر سيد عبدالحفيظ منصب مدير الكرة دون علمه، ولذلك هناك حيثيات لذلك القرار الذي صدر من محمود الخطيب، وتمت مناقشة المدرب السويسري في الأمر".

وأضاف: "الأهلي دائمًا منظومة قوية ولا يتخذ قرارات عشوائية، وهناك عتاب بالنسبة لي لجمهور النادي، كلنا نحب ونحترم سيد عبدالحفيظ، والذي لم يُقصر في عمله، ولا يجوز الهجوم الذي حدث ضد إدارة النادي برئاسة الخطيب، وكذلك حسام غالي عضو مجلس الإدارة".

وواصل: "عبدالحفيظ من الأوفياء الذين عملوا داخل النادي الأهلي، والجمهور الأهلاوي معتاد على تشجيع ومؤازرة النادي الذي يسير بنظام مؤسسي، ولم تعجبني نبرة الهجوم الذي حدث ضد إدارة الكرة ومسئولي النادي بعد اعلان خبر رحيل مدير الكرة سيد عبدالحفيظ من منصبه، ولابد من احترام عدم الإعلان عن أسباب رحيله".

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