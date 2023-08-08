عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوهمه أنه امرأة.. إحالة أوراق عاطل وعامل للمفتي بتهمة القتل العمد بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مكالمة هاتفية من صوت أنثوي، تطلب من شاب الحضور إلى منزلها، وإذا به يذهب سريعًا، ولكن القدر كان يخبئ له مصيرا آخر، وحال حضوره وصعوده، خرج عليه المتهمان الأول والثاني، وقيدا وثاق المجني عليه بجنزير حديدي ثم أخرجا سلاحين أبيض سكين أعداهما مسبقا، حيث تعديا عليه بعدد 4 طعنات في الصدر أودت بحياته.

وبدأت أحداث القضية المقيدة برقم 3079 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد العثور علي جثة المجني عليه، وقيام المتهمين بارتكاب الواقعة بدائرة القسم، حيث عُثر على جثمان المجني عليه مقيدا داخل حقيبة.

تموين الإسكندرية: انطلاق الأوكازيون الصيفي بـ72 محلاً بالمحافظة

حملات للرش والتطهير من الحشرات الضارة والبعوض بأحياء الإسكندرية

وكشفت التحقيقات أن المتهمين عقدا النية على التخلص من المجني عليه، حيث استدرج المتهم الأول المجني عليه موهما إياه بأنه امرأة وطلب من المجني عليه الحضور لمنزله، وحال حضوره وصعوده، خرج عليه المتهمان الاول والثاني، وقيدا وثاق المجني عليه بجنزير حديدي ثم أخرجا سلاحين أبيض سكين أعداها مسبقا، حيث اتعدوا عليه بعدد 4 طعنات في الصدر أودت بحياته، ثم استولي المتهم الأول علي سيارة المجني عليه وحقيبة يده وما تحوي من مفتاح وهاتف محمول وبطاقات بنكية.

وأقر المتهمان الاول والثاني لارتكابهم الواقعة بقتل المجني عليه الأول واحتجازه والتعدي عليه عن طريق التحايل والإكراه، بينما اعترف المتهم الثالث في التحقيقات بالاشتراك في إخفاء جثمان المجني عليه الأول، بأن وضع لاصقا علي جثته داخل حقيبة وغسل مكان الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وقررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية.

وقضت محكمة جنايات الإسكندرية، وبإجماع الآراء، إحالة أوراق عاطل وعامل، إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، لاتهامهما بقتل شخص مع سبق الإصرار والترصد، وحددت جلسة الشهر القادم للنطق بالحكم.

وقررت هيئة المحكمة برئاسة المستشار عبد الله عبد القادر الكيلاني رئيس المحكمة، استمرار حبس المتهم الثالث علي ذمة القضية، لاتهامه بإخفاء جثة المجني عليه.

 

الاسكندرية امن الاسكندرية قسم شرطة العامرية مديرية امن الاسكندرية جنايات الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادخل يده تحت هدومي وأمسك صدري.. ضحية سائق اند درايف: استسلمت

أنهى حياة مراته وأولاده الخمسة.. كارثة في الهرم

بسبب هذا اللاعب| الأهلي يؤجل الإعلان عن صفقة المهاجم الجديد

عاجل.. الزمالك يطلب قرضا من وزارة الشباب والرياضة

أمطار رعدية وعواصف بـ5 محافظات.. الأرصاد تعلن مفاجأة سارة لعشاق الشتاء

أنت اللي كلمتني عشان الصلح.. محامي كهربا يفتح النار على مرتضى منصور ً

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

عرض مستمر .. تعليق مثير من شوبير على إعطاء كهربا مهلة شهرين

ترشيحاتنا

روشتة شرعية لمواجهة الشدائد والمصاعب.. مهمة لكل مسلم

حارس الأهلي: أتعلم من مصطفى شوبير.. وكولر أفضل من موسيماني لهذا السبب

سرقت الذهب وهربت.. قرار من النيابة بشأن خادمة قصر النيل

وكيلة الخارجية الأمريكية تكشف عن كواليس لقائها بقادة الانقلاب في النيجر

فيديو أثار الجدل| عداءة صومالية تتسبب في فضيحة لبلادها.. ماذا فعلت؟

ماهر فرغلي: عادل إمام ونجيب محفوظ توسطا لتخفيف الإعدام على طلال الأنصاري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديون مقابل رعاية صحية خاصة.. أزمة تضع البريطانين في ورطة

كيف تحافظ علي عظامك بعد سن الاربعين ؟

بيعكنن مزاجهم .. ابراج يكرهون حر الصيف ويؤثر علي حالتهم النفسية

كأنه مسلسل.. عملت في منزل مليونير كخادمة واكتشفت المفأجاة الصادمة

فيديو

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

مرتضى منصور يشكر سيد عبد الحفيظ ويوجه رسالة لـ شيكا وحازم إمام

هل يترك ليفربول؟.. عرض خيالي من اتحاد جدة لـ محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ