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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول ظهور لوالدة إيمان العاصي عبر إنستجرام| شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة إيمان العاصي، صورا، عبر ستوري حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت إيمان العاصي، من عطلتها الصيفية، وخطفت الأنظار بصورة مع والدتها، في أول ظهور لها على السوشيال ميديا. 

خاضت إيمان العاصي السباق الرمضاني لعام 2023، بمسلسل “جعفر العمدة”، في دور جديد ومختلف عليها لم تجسده من قبل. 

حقق مسلسل “جعفر العمدة” نجاحًا كبيرًا وإشادات واسعة من قبل الجمهور وتفاعلا كبيرا، لدرجة توقع الجمهور لأحداث المسلسل.

تفاصيل مسلسل “جعفر العمدة”

دارت أحداث مسلسل "جعفر العمدة" في إطار صعيدي حول جعفر العمدة الذي يتزوج من 4 نساء، ثم يختفي ابنه بطريقة غامضة ولا يعلم طوال الحلقات إذا كان على قيد الحياة أم لا، ويضطر للكذب على أسرته بأنه توفى لمدة 20 عامًا.

التواصل الاجتماعي انستجرام الفنانة ايمان العاصي السوشيال ميديا إيمان العاصي عطلتها الصيفية مسلسل “جعفر العمدة”

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