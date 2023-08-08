رئيس المريخ البورسعيدي: أعضاء اتحاد الكرة يسعون للحفاظ على الأندية الشعبية| فيديو

كشف أحمد جوهر، رئيس نادي المريخ البورسعيدي، موقف ناديه من تطبيق دوري المحترفين للقسم الثاني بدءًا من الموسم المقبل.

وقال جوهر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، عبر برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «لو لم يكن هناك عوائد محترمة من دوري المحترفين لا يمكن أن يتم لعبه».

وأردف قائلًا: «اجتماع اليوم كان مثمرًا.. في حال أن رأي الاتحاد كان صحيحًا بشأن تطبيق دوري المحترفين، ولو نجح الاتحاد في تسويق دوري المحترفين؛ فنحن سنكون معه».

وأوضح قائلًا: «أنا اقتراحي كان أمام مصر كلها وأنا قضيتي الحفاظ على مكتسبات الأندية الشعبية والجماهيرية، وأنا لمست من أعضاء اتحاد الكرة حرصهم على الحفاظ على الأندية الشعبية».

وأوضح قائلًا: «اتفقنا على أنه حال حقق دوري المحترفين أرباحًا؛ يوزع 50% لـ20 ناديًا بدوري المحترفين، و50% لباقي الأندية، وأن توزع الأرباح بنسبة 4 إلى 1 لصالح لأندية الشعبية».