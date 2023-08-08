تفاصيل حفل مسلم مع مسار إجباري ورضا البحراوي بمهرجان العلمين.. 11 أغسطس

يستعد المطرب مسلم، لإحياء حفل غنائي ساهر له مع فريق مسار إجباري والمطرب رضا البحراوي، يوم الجمعة 11 أغسطس المقبل، في مدينة العلمين الجديدة، ضمن سلسلة حفلات مهرجان العلمين.

أحدث أعمال مسلم

يذكر أن آخر أعمال مسلم فيديو كليب أغنية "ماحبتنيش" وهي من كلمات وألحان مسلم، وتوزيع موسيقى إسلام الأزرق، ومن توزيع محمد جابر.

أحدث أعمال مسار إجباري

طرح مؤخرا، فريق مسار إجبارى والمطرب دياب أغنيتهما بعنوان “حبة طبطبة” عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب والمنصات الإلكترونية.

أغنية حبة طبطبة من كلمات محمد البحيري ومن ألحان وتوزيع توسي، وتعتبر هذه الأغنية هي الأولى التي تجمع دياب بفريق مسار إجباري.

وتقول كلمات الأغنية: شكرًا لحبة طبطبة.. ولكل دمعة قريبة.. ولكل مرة وقعت قلت إزاي مقومش… بشكر لساني شكر واجب.. دا اللى مش عاجب وعاجب ..دا اللى علطول الوقت ساكت.. قاللى وقت اللوم ملوش.

رضا البحراوي مع اسعاد يونس

حل المطرب الشعبي رضا البحراوي، ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة" تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة "دي إم سي"، ليكشف عن كواليس طفولته وبداية دخوله عالم الغناء.

وقال المطرب الشعبي رضا البحراوي، خلال لقائه مع إسعاد يونس إنه عمل كل شئ في سن صغير، متابعا : "إشتغلت كل حاجة علشان أساعد أهلي في البيت وماجاش في بالي إني أوصل للنجاح ده".

وتابع رضا البحراوي : "والدي ووالدتي ناس على قدهم وكنت باخد 10 جنيه في اليوم، ولم اتوقع ما وصلت له الآن، واشتغلت كمسري علي سيارة ميكروباص مع شقيق السائق علي سيارة ملكنا".