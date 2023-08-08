روسيا: طائرات التحالف الدولي تخرق بروتوكولات تفادي التصادم فوق البحر المتوسط

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، فاديم كوليت، أن طائرات "التحالف الدولي" المسيرة اقتربت من طائرات "سو-35" الروسية في أجواء مدينة الرقة السورية وفوق البحر الأبيض المتوسط.

وقال كوليت، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، :"بالقرب من مدينة الرقة صباح أمس الأحد، تم تسجيل اقتراب خطير بين طائرتين مسيرتين من طراز MQ-9 وLEAP تابعتين للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، مع طائرات روسية من طراز "سوخوي–35"، تابعة للقوات الجوية الروسية، حيث كانت مسافة الاقتراب أقل من 150 مترا".

وأشار إلى أنه في نفس اليوم أمس أيضا و فوق مياه البحر الأبيض المتوسط، ​​سجل اقتراب خطير لمركبة جوية مسيرة من طراز MQ-9، تابعة للتحالف الدولي، مع طائرات "سوخوي–35"، تابعة للقوات الروسية، وكان مدى الاقتراب أقل من 150 مترا".

وأكد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، أن الطيارين الروس أظهروا احترافية عالية من خلال اتخاذ إجراءات لمنع الاصطدام بهم، مضيفا أن التحالف يواصل خلق أوضاع خطيرة في سماء سوريا، منتهكا بروتوكولات تفادي التصادم والمجال الجوي السوري.

وأكمل، أنه تم تسجيل 11 حالة انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم خلال اليوم ذاته، وذلك من خلال رحلات للطائرات المسيرة التي لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي.

وأضاف أنه :"تم تسجيل 12 انتهاكا يوميا "في منطقة التنف، من قبل مقاتلتين من طراز "إف-16" ومقاتلتين من طراز "إف-35" ومقاتلتين من طراز "تايفون" ومقاتلتين من طراز "رافال" وطائرة مسيرة متعددة الأغراض من طراز MQ-1C وطائرة استطلاع من طراز MC-12W، حيث تتبع جميعها للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة".