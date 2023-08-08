سيدة أوكرانيا الأولى: القصف الروسي على أجزاء من منطقة دونيتسك مستمر

قالت السيدة الأولى في أوكرانيا، أولينا زيلينسكا، إن القصف الروسي على أجزاء من منطقة دونيتسك (شرقي البلاد)، مستمر منذ سنوات وفي كل مرة تتعرض المباني السكنية للقصف "فإننا نتألم من جديد".

وأوضحت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن هذه التصريحات جاءت بعد أن أصابت الصواريخ الروسية مناطق سكنية في مدينة بوكروفسك شرقي البلاد، حيث كتبت زيلينسكا على موقع “تويتر”، تقول إن "بوكروفسك، في دونيتسك لم يهدأ قصف العدو لها هنا منذ سنوات. وكل إصابة للمباني السكنية فإننا نتأذى معها من جديد".

وأضافت زيلينسكا "هذه المرة، تعرض رجال الإنقاذ الذين كانوا يساعدون الضحايا في مبنى شاهق لإطلاق النار، وقتل أحد المنقذين وأصيب 5 آخرون، إن قلوبنا مع عائلاتهم".

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد قال في وقت سابق: إن روسيا أطلقت صاروخين أصابا المبنى السكني في المدينة، وتعهد بمحاسبة موسكو على الهجوم.