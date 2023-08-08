موجز السوشيال: نجم برشلونة يصل الإمارات للانتقال لهذا الفريق.. وتعليق جديد من الغندور على غرامة كهربا

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

علق الإعلامي الرياضي خالد الغندور، على موقف اللاعب محمود كهربا من تسديد الغرامة لنادي الزمالك.

وكتب عبر فيسبوك: "كهربا يحصل على شهر واحد فقط، مهلة؛ لتسديد الغرامة، تنتهي 7 سبتمبر، وبعدها يُفعَّل الإيقاف 6 أشهر؛ في حالة عدم السداد، وطبعا الشهر ده إجازة، مفيش مباريات".

كشف الإعلامي الرياضي، مهيب عبد الهادي، مفاجأة بشأن ضم لاعب برشلونة السابق، لصفوف نادي الإمارات.

وكتب عبر فيسبوك: "إنييستا يصل الإمارات تمهيدا لإتمام انضمامه لنادي الإمارات في رأس الخيمة".

شاركت الفنانة إيمان العاصي، صورا، عبر ستوري حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت إيمان العاصي، من عطلتها الصيفية، وخطفت الأنظار بصورة مع والدتها، في أول ظهور لها على السوشيال ميديا.