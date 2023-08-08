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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تناولت جرعة زائدة.. العناية الإلهية تُنقذ مريضة نفسية من الموت في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيبت طالبة في بداية العقد الثالث من العمر، بحالة تسمم إثر تناولها جرعة زائدة من أقراص طبية، داخل منزل أسرتها دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغ من الأهالي يفيد بتسمم طالبة تناولت جرعة زائدة من أقراص طبية بمنزل أسرتها، دائرة القسم.

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بالانتقال والفحص، تبین إصابة المدعوة “مريم. ع. ع. ع”، 22 سنة، طالبة بكلية الفنون التطبيقية، وتقيم دائرة القسم، وأفاد والدها المدعو “عبد الفتاح. ع. ع. ق”، 55 سنة، موظف، ويقيم بذات الناحية، بأن ابنته المذكورة تناولت جرعة زائدة من أقراص طبية بالمنزل، ما أدى إلى إصابتها.

وذكر الأب أن ابنته العشرينية تُعاني من مرض نفسي "اكتئاب"، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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