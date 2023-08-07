الدفع بمعدات تطهير جديدة بأكثر من 35 مليون جنيه بمياه سوهاج

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب انه تم شراء عدد 6 كباش مجهز بقيمة 31.9 مليون جنيه وشراء عدد 3 نافورى صغير بقيمة 3.3 مليون جنيه.

وتلك المعدات دخلت الخدمة للمساهمة فى قيام الشركة بمهامها فى التخلص الآمن من مياه الصرف الصحى وتحقيق رضا المواطنين.

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محافظة سوهاج

وأشار المهندس السيد عبد اللطيف رئيس قطاع التأمين الفنى إلى أن الكباش المجهز يقوم بعدد من المهمات منها تطهير مطابق الصرف الصحى وبيارات محطات الرفع والخطوط الرئيسية وأنه تم توزيعهم على افرع صرف صحى سوهاج والمنشاة وساقلتة وطهطا وجرجا ودار السلام.

وذلك بالإضافة إلى أن النافورى الصغير يقوم بأعمال تطهير خطوط وشبكات انحدار الصرف الصحى وأنه تم توزيعها على أفرع صرف صحى المراغة وجهينة وطما.