عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدفع بمعدات تطهير جديدة بأكثر من 35 مليون جنيه بمياه سوهاج

صدى البلد

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب انه تم شراء عدد 6 كباش مجهز بقيمة 31.9  مليون جنيه وشراء عدد 3 نافورى صغير بقيمة 3.3 مليون جنيه.

 

وتلك المعدات دخلت الخدمة للمساهمة فى قيام الشركة بمهامها فى التخلص الآمن من مياه الصرف الصحى وتحقيق رضا المواطنين.

IMG-20230807-WA0034
IMG-20230807-WA0034
IMG-20230807-WA0032
IMG-20230807-WA0032
IMG-20230807-WA0031
IMG-20230807-WA0031
IMG-20230807-WA0028
IMG-20230807-WA0028

بدم بارد.. شاب ينهي حياة شقيقه ونجاة الأم من الموت بأعجوبة في سوهاج

مُزارع يُنهي حياة شقيقه ويُمزق جسد والدته في سوهاج

محافظة سوهاج

وأشار المهندس السيد عبد اللطيف رئيس قطاع التأمين الفنى إلى أن الكباش المجهز يقوم بعدد من المهمات منها تطهير مطابق الصرف الصحى وبيارات محطات الرفع والخطوط الرئيسية وأنه تم توزيعهم على افرع صرف صحى سوهاج والمنشاة وساقلتة وطهطا وجرجا ودار السلام.

 

وذلك بالإضافة إلى أن النافورى الصغير يقوم بأعمال تطهير خطوط وشبكات انحدار الصرف الصحى وأنه تم توزيعها على أفرع صرف صحى المراغة وجهينة وطما.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج مياة الشرب الصرف الصحى مليون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا ساعات اللهيب وأهلا بالأمطار| الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة للمواطنين

8 ملايين جنيه | مفاجأة صادمة في عقد إمام عاشور بالزمالك

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

رد فعل غريب من مرتضى منصور على توجيه الشكر لـ سيد عبد الحفيظ

عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

قولتله بوسني.. داليدا خليل تكشف تفاصيل صورها المثيرة للجدل مع عمرو دياب

قرار عاجل في دولة عربية بـ منع ترحيل أي سوري إلى وطنه

موضوعات متعلقة

بدم بارد.. شاب ينهي حياة شقيقه ونجاة الأم من الموت بأعجوبة في سوهاج

مُزارع يُنهي حياة شقيقه ويُمزق جسد والدته في سوهاج

عاوز بابا.. التصريح بدفن جثمان صاحب الأربع سنوات| قفز من شرفة المنزل بسوهاج

تفاصيل مؤلمة بجريمة سوهاج: ثلاثيني يقتل ابنة شقيقه والسبب صادم

مصرع عشريني وإصابة طالب في تصادم دراجة بخارية وربع نقل في سوهاج

أصابهما بالرأس.. حبس شخص تعدى بـ"خرطوش" على نجلي عمومته في سوهاج

سرق حلقها وتخلص من جثتها.. حبس قاتل ابنة شقيقه في سوهاج

مصرع عامل تحت عجلات قطار في سوهاج

ترشيحاتنا

بايدن الرئيس الشرعي.. ديسانتيس يوجه ضربة قوية لـ ترامب بشأن انتخابات 2020

وزير الصناعة الأردني: نتطلع لتحقيق المزيد من آفاق التعاون مع مصر

الصحة العالمية تحذر من العنف بين الجيش الإثيوبي وميليشيات فانو في أمهرة

700 جنيه انخفاضا من أعلى قيمة.. تراجع الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

علاقة محرمة | الإعدام شنقًا لقاتل عشيق زوجة والده بالجيزة

فشل الهجوم المضاد.. الغرب يتحرك ضد زيلينسكي بعد قرارات كارثية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنوثة وجمال.. 10 إطلالات آثارت الجدل لـ ياسمين صبري.. شاهد

نشرة المرأة والصحة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا.. طبيبة تكشف حقيقة صورة الممبار المرعب.. وفوائد لا تتخيلها للعرق

بعد صور المستشفى.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ بيلا حديد

الصدمة| سيد عبد الحفيظ يرفض عروض الخطيب.. وهكذا استقبل خبر إقالته

فيديو

700 جنيه انخفاضا من أعلى قيمة.. تراجع الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

أهلا بالأمطار .. الأرصاد تزف خبر سار حول حالة الطقس

محترف في الدوري الإسباني.. ابن محمد هنيدي نجم منتخب مصر القادم ..فيديوجراف

رئيس الأركان يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي بالأسطول الشمالي للقوات البحرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ