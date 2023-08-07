مُزارع يُنهي حياة شقيقه ويُمزق جسد والدته في سوهاج

انتهت حياة مزارع في منتصف العقد الثالث من العُمر بينما أصيبت والدته بجروح مُتفرقة بالجسم، على يدي نجلها الآخر، حيث تعدى عليهما بسلاح أبيض كان بحوزته؛ بسبب خلافات مالية قائمة بين الشقيقين، دائرة مركز شرطة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها مصرع مزارع وإصابة والدته، في مشاجرة دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین مصرع المدعو "محمد ف.أ.م- 25 سنة- مزارع"، إثر إصابته بجرحين طعنيين بالصدر وآخر بالظهر، كما تبين إصابة والدته المدعوة "سعيده م.ع.أ- 60 سنة- ربة منزل"، بجرح قطعي بالاذن اليسرى وآخر بالخد الايمن، ويقيمان دائرة المركز.

وأفادت باتهام نجلها المدعو "كرم ف.أ.م- 35 سنة- مزارع- ويقيم بذات الناحية"، بالتعدي عليهما بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته، ونتج عنه وفاة نجلها المذكور وحدوث إصابتها، إثر مشاده كلامية بينهما بسبب خلافات مالية.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة سكين بإرشاده، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المُشار إليه.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.