السيسي يشكر سلطان البهرة.. ويؤكد: تسريع العمل لإنجاز تطوير مسجد السيدة زينب

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة المصرية تتبنى خطة لتطوير القاهرة التاريخية، وتقدم الرئيس السيسي بالشكر لـ طائفة البهرة للمساهمة في أعمال تجديد مقامات آل البيت.

ورحب الرئيس السيسي - خلال كلمته اليوم الثلاثاء في افتتاح مسجد السيدة نفيسة بعد أعمال التطوير والترميم - بسلطان البهرة، مشيدا بمساهمته في تطوير أضرحة آل البيت.

وأضاف "أنه يتم حاليا العمل على افتتاح أعمال التطوير بمسجد السيدة زينب، في إطار خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية".

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي "إن هذا العمل القائم يأتي في إطار خطة الدولة المصرية التي تقوم بها لتطوير القاهرة التاريخية، تحركنا ونعمل في مناطق مثل منطقة عرب اليسار فهدفنا التطوير مثل ما قمنا بعمله في منطقة مجرى العيون وغيرنا الواقع الصعب الذي كان يتواجد هناك".

وأضاف - خلال كلمته اليوم الثلاثاء في افتتاح مسجد السيدة نفيسة بعد أعمال التطوير والترميم - "نتحرك في إطار خطة نتمني من الله سبحانه وتعالى أن نوفق فيها"، مجددا ترحيبه بسلطان البهرة وعائلته والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا.

السيسي يشكر رئيس طائفة البهرة

وأعرب السيسي عن شكره لرئيس طائفة البهرة باسمه وباسم كل المصريين على مساهمتهم التي دائما تكون عنوانا للمحبة والمودة، قائلا "إن طائفة البهرة المتواجدة في مصر تعيش وسط أهلها بمنتهى الود والاحترام والتقدير وهذا ما لمستموه خلال تواجدكم على أرض مصر".

واختتم الرئيس السيسي كلمته متمنيا أن ينعم الله سبحانه وتعالى على مصر بالخير والبركة ويعينا على عمل كل طيب.