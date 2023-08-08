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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس اتحاد الكاراتيه يفتتح فعاليات تدريب منتخب مصر للأشبال بالشرقية |صور

صدى البلد

افتتح الكابتن "محمد الدهراوي" رئيس الإتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للإتحاد الدولي، فعاليات تدريب منتخب مصر القومي للأشبال يرافقة "أمين الزعبلاوي" عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للكاراتية وأعضاء مجلس إدارة منطقة الشرقية للكاراتيه برئاسة الكابتن "أحمد زكريا"  والكابتن "أحمد خليل" والدكتور "تامر سعد" والدكتور "أحمد الشوادفي" وذلك بنادي الري الرياضي بمدينة الزقازيق.

أكد الكابتن "أحمد زكريا" رئيس مجلس إدارة منطقة الشرقية للكاراتيه انه تعدد تلك المرة الأولي التي تستضيف فيها محافظة الشرقية تدريب منتخب مصر القومي للأشبال وذلك في إطار الإستعدادات لبطولة العالم للأشبال 2026.

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واضاف رئيس منطقة الشرقية للكارتية انه قاد التدريبات الكابتن أحمد وهدان المدير الفني لمنتخب مصر للأشبال ومدربي المنتخب وهم الكابتن علاء النجار والكابتن أحمد يحيى والدكتور عبدالعزيز الرفاعي "مخطط الأحمال البدنية للمنتخب" وأسامة البدري "المسؤل الإداري للمنتخب" والمسؤل الإعلامي للمنتخب "سفيان قنديل"مشيرا الي انه حرص المهندس "طارق محمود اللبان" رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية علي تفقد البعثة عقب استضافة نادي الري الرياضي لهم.

الجدير بالذكر أنه أقامت منطقة الشرقية للكارتيه أمس محاضرة عملي للحكام كوميتيه بحضور الحكم الدولي وعضو اللجنة العليا للحكام الكابتن"سيد عبدالهادي" وبتنظيم واشراف علي الدورة من الدكتور "احمد جلال الالفي" الحكم الدولي ورئيس لجنة حكام الشرقية.

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