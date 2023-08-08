كل ما تريد معرفته عن منحة التضامن بالجامعات لطلاب الثانوية العامة

كشف الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية، تفاصيل التضامن بالجامعات لطلاب الثانوية العامة والشروط وطريقة التقديم عليها، قائلا إن الوزارة للعام الرابع على التوالي بدأت فى الدخول للجامعات بقوة، وأصبح لها دور كبير جدا فى دعم العملية التعليمية.

وقال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن للسياسات الإجتماعية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”، إنه تم البدء في إنشاء وحدات للتضامن داخل الجامعات، ثم إطلاق العديد من المبادرات المتعلقة بدعم العملية التعليمية، ومن خلال تمكين الطلاب تمكينا اقتصاديا، يساعدهم على استكمال العملية التعليمية.

وأوضح الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية، أنه تم البدء بالمرحلة الأولى تحمل جميع المصروفات الدراسية لأبناء الأسر المستفيدة من برامج تكافل وكرامة، والذين تقدمت أسرهم لتكافل وكرامة وانتقلوا من الثانوية إلى الجامعة، معقبا: “هذا العام نقدم منحا دراسية كاملة للاولاد المتفوقين من الأسر محدودي الدخل أو من ذوي الإعاقة”.

وأضاف أن التقديم لهذا الأمر يكون عن طريق رابط تابع للوزارة، إضافة إلى التقديم من خلال تطبيق، ثم يتم انتقاء هؤلاء الطلاب إلى الجامعات.