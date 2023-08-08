بقدرات تنافس الفلاجشيب.. أفضل هواتف الفئة المتوسطة في 2023

يفضل الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية، موبايلات الفئة المتوسطة نظرا لأنها تجمع بين المواصفات والإمكانات المتميزة مع سعر يتوافق مع الشباب والفئة المتوسطة، حيث تقترب هذه الهواتف من مواصفات هواتف الفلاجشيب الرائدة وتصميمها الأنيق.

وحسب موقع GSMArena فإن هناك عددا من هواتف الفئة المتوسطة التي تم إصدارها خلال العام، والتي تتمتع بقدرات كبيرة مع أسعار مناسبة تتوافق مع قدرات الفئة المتوسطة، ونعرض أبرزها فيما يلي :

هاتف شاومي Redmi Note 12

ويتميز بشاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.67 بوصة بجودة عرض +FHD وبدقة 1080×2400 بكسل مع دعم معدل تحديث 120 هرتز مع حماية من نوع Corning Gorilla Glass 3، وكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا ultrawide بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع فلاش LED،وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

ويعمل بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية حيث يأتي من نوع Snapdragon 685 ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت من نوع LPDDR4X ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجا بايت من نوع UFS 2.2، مع بطارية 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقوة 33 وات.

هاتف سامسونج Galaxy A54



وجاء بشاشة نوع Super AMOLED بقياس 6.4 بوصة، ودقة 1080 بكسل مع معدل تحديث 120 هرتز، ودعم تقنية Vision Booster، وحماية Corning Gorilla Glass 5 بالإضافة إلى تصنيف IP67 لمقاومة المياه والغبار، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل، وكاميرا تصوير فائقة الاتساع بدقة 12 ميجا بكسل، وأخرى ماكرو بدقة 5 ميجا بكسل، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 32 ميجا بكسل.

ويعمل مع معالج من تصنيع سامسونج من نوع Exynos 1380، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 و 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية قابلة للزيادة 128 جيجابايت و 256 جيجابايت، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، والتي يمكنها الاستمرار ليوم كامل، مع نظام التشغيل أندرويد 13، وواجهة المستخدم لـ السوفت وير One UI 5.1.

هاتف شاومي Poco F5 Pro

وجاء بشاشة قياس 6.67 بوصة من نوع AMOLED بجودة عرض +WQHD ودقة تبلغ 3200 × 1440 بكسل، مع معدل التحديث 120 هرتز، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة وحماية من نوع Gorilla Glass 5، وألوان الأبيض أو الأسود، وكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع مستشعر Omnivision OV64B، وكاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، مع 120 درجة FoV وكاميرا ماكرو دقة 2 ميجابكسل، ويدعم إعداد الكاميرا تقنية OIS + EIS، مع كاميرا أمامية بمستشعر 16 ميجابكسل مع تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسل.

ويعمل بمعالج من نوع Snapdragon 8+ Gen 1من شركة كوالكوم الأمريكية، مع 3 خيارات متنوعة للتخزين وذاكرة الوصول العشوائي هي 8/256 و 12/256 و 12/512 جيجابايت، مع نظام التشغيل Android 13 وواجهة المستخدم للسوفت وير MIUI 14، وبطارية سعة 5160 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 67 وات والشحن اللاسلكي بقوة 30 وات.