الليلة على مسرح السامر.. قصور الثقافة تقدم "يهودي مالطا" ضمن المهرجان القومي

يستقبل مسرح السامر بالعجوزة، في السادسة مساء اليوم الثلاثاء، أول عروض الفرقة القومية بالإسكندرية، لتقديم العرض المسرحي "يهودي مالطا"، ضمن عروض الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المشاركة في فعاليات الدورة السادسة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري "دورة عادل إمام".

فكرة العرض مأخوذة من النص المسرحي للأديب البريطاني كريستوفر مارلو، أشهر كتاب التراجيديا بعد شكسبير، وقام المخرج محمد مرسي بإعداد العرض مرة أخرى مع الحفاظ على الخطوط الدرامية الأساسية، لتقديمه بطريقة مختلفة تتسق مع فكرته كمخرج، متبعا أسلوب السهل الممتنع من خلال التراجيديا المغلفة بالكوميديا غير المصطنعة، الأمر الذى يضفي مزيدا من التلقائية على الأحداث.

وتدور أحداث العرض حول الصراع الديني والمكائد والخطط المدبرة في مالطا، وكذلك الصراع القائم بين الدولة العثمانية وإسبانيا حول البحر الأبيض المتوسط، ويظهر ذلك من خلال شخصية "بارباس" اليهودي الذي لا قلب له، ويتخفى دائمًا في شخصيات ماكرة ولم يسلم من أذاه كل من تعامل معه، حتى أقرب الناس إليه "ابنته" التي يقرر قتلها حتى لا تكشف مؤامراته التي لم تتوقف عند التفرقة بين الأشخاص -سلطان مالطا الفرنسي والأتراك- بل تمتد لتصل إلى التفرقة بين الدول وينجح في ذلك بالفعل.

"يهودي مالطا" بطولة الفنان والمخرج المسرحي سامح بسيوني، و 50 ممثلا من أبناء فرقة القومية، دراماتورج د .جمال ياقوت، أشعار د. محمد مخيمر، موسيقى وألحان محمد شحاته، كيروجراف محمد ميزو، ديكور وملابس وليد جابر، مابينج وجرافيك محمد المأموني، إضاءة تامر صبري، تنفيذ ديكور محمد البرشومي، ماكياج مارينا مجدي، تدقيق لغوي د. مدحت عيسى، مخرج منفذ محمد طوسون، هيئة الإخراج حازم خميس، مي ربيع، جابر عصام، أمجد زيتون، ومنار البدري.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدم ضمن عروض فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.

وشهدت الأيام السابقة مشاركة هيئة قصور الثقافة بعروض "السراج" لفرقة قصر ثقافة طنطا، و"عادلون" لإقليمية بورسعيد، و"سالب واحد" لفرقة المحمودية، و"مسافر ليل" لنوادي الأنفوشي، وتختتم الهيئة مشاركتها بالمهرجان بعرض "رضا" لقومية الإسماعيلية، يومي 11 و 12 أغسطس الحالي، على مسرح السامر.