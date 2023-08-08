بشرى سارة لعشاق هواتف سامسونج .. تفاصيل

كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تستعد لإطلاق واحد من أرخص هواتفها الذكية على الإطلاق لهذا العام، حيث من المتوقع أن تطلق هاتف Galaxy A05 خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث حصل الهاتف على عدد من شهادات الاعتماد تمهيدا لإطلاقه.

وحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Galaxy A05 الأرخص قد بدأ بالفعل في الحصول على شهادات متعددة، حيث حصل على شهادتي FCC و BIS، كما سيحصل الهاتف على عدد من الترقيات والتحسينات مقارنة بسابقه Galaxy A04.

وتشير التسريبات التي ظهرت على شهادة لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC أن هاتف Galaxy A05 سيوفر دعمًا لشبكات الجيل الرابع من الاتصالات 4G LTE بالإضافة إلى دعم نطاقات تردد 2.4 جيجا هرتز و 5 جيجا هرتز و 5.8 جيجا هرتز.

من ناحية أخرى ، تكشف شهادة مكتب المعايير الهندية BIS عن رقم طراز هاتف Galaxy A05 فقط، ومع ذلك تشير السلطة إلى أن الهاتف يقترب من إطلاقه في الهند، وفي أواخر شهر يوليو ، حصل الهاتف أيضًا على شهادة Bluetooth SIG ، والتي أكدت دعم Bluetooth v3.0.

ومن المتوقع ان يحصل هاتف سامسونج الأرخص Galaxy A05 معالج جيد ثماني النواة، ولكن لم يتم الكشف عن نوعه، كما سيعمل بنظام التشغيل Android 13 ، مع واجهة المستخدم للسوفت وير One UI 5، وبطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير في الساعة.

وسيأتي هاتف سامسونج الأرخص Galaxy A05 على شاشة مقاومة للمياه والغبارمع جودة عرض +HD، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل، ونظام كاميرا مزدوجة في الخلف، الكاميرا الرئيسية ستأتي بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل.