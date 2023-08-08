السيسي يفتتح تطوير مسجد السيدة نفيسة ..نواب: ينعش السياحة الدينية .. ويعزز مكانة مصر كمركز ثقافي إسلامي 

نقل النواب: تطوير مسجد السيدة نفيسة يؤكد اهتمام السيسي بتطوير المساجد التاريخية

هاني العسال: افتتاح الرئيس لمسجد السيدة نفسية يحافظ على القاهرة التاريخية ويروج للسياحة الدينية

أشاد عدد من النواب بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء مسجد السيدة نفيسة بعد أعمال التطوير والترميم، مؤكدين أنها خطوة مهمة على طريق إحياء القاهرة التاريخية واستعادة مكانتها بما يتماشى مع طابعها الحضاري الأصيل والروحاني، كما أنه يعزز مكانة مصر كمركز ثقافي إسلامي .

بداية ، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمسجد السيدة نفيسة بعد أعمال ترميمه وتطويره، تأكيد على اهتمامه بتطوير المساجد التاريخية ومساجد آل البيت بالقاهرة، علاوة على اهتمامه باستعادة مكانة مصر في هذا المقام التاريخي العظيم .

وأكد عابد، في تصريحات صحفية له، أن تطوير مساجد آل البيت جزء من خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية، مشيرا إلى أن التطوير يشمل بجانب تطوير المناطق الأثرية جودة الحياة للمواطن وزيادة المساحات الخضراء، إضافة إلى عمل تنمية بشرية للعاملين بمجال السياحة.

وأشاد رئيس نقل النواب، بتطوير مساجد آل البيت في مصر بداية من مسجد سيدنا الحسين والسيدة نفيسة وافتتاح مسجد السيدة زينب قريبا، مشيرا إلى أن عمليات الترميم شملت تجديد الصالات الداخلية بالمساجد من خلال الحفاظ الزخارف المعمارية الراقية والطابع. التاريخي والروحانية للأضرحة والمقامات.

وتابع : القيادة السياسية تعمل على تطوير كافة الطرق والميادين والمرافق المحيطة والمؤدية للمساجد وذلك في إطار خطة الدولة للترويج للسياحة والآثار الدينية في مصر.

وأكد عابد، أن الدولة تعمل على تطوير منطقة عرب اليسار مثلما حدث في منطقة مجرى العيون وبحيرة عين الصيرة التي تعد النواة والمرحلة الأولى من حديقة الفسطاط المركزية الكبيرة والتي سيتم ضمها في منطقة واحده تصل من مسجد عمرو بن العاص لمنطقة مقابر الإمام الشافعي، ومن صلاح سالم لطريق الفسطاط، وسيكون مركزها منطقة تنقيب الفسطاط ومتحف الحضارة.

في سياق متصل، اعتبر المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لمسجد السيدة نفيسة بعد أعمال التطوير والترميم، بمرافقة السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، يمثل خطوة مهمة على طريق إحياء القاهرة التاريخية واستعادة مكانتها بما يتماشى مع طابعها الحضاري الأصيل والروحاني، كما أنه يعزز مكانة مصر كمركز ثقافي إسلامي، وهو ما سيكون له انعكاس إيجابي في تنشيط السياحة الدينية في ظل ما تمتلكه الدولة من مزارات دينية متنوعة يمكنها من اجتذاب ملايين السياح سنويا.

وأشار "العسال"، إلى أن تلك التحركات تتكامل مع التوجه نحو مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم ومسار العائلة المقدسة، لتسهم جميعها في إعادة تشكيل وتطوير مقومات السياحة الدينية في مصر وتعزيز مكانتها بمصاف الدول الجاذبة لها بما يتسق مع خطة نمو القطاع السياحي للوصول لـ30 مليون سائح، مشيرًا إلى أن توجيه الرئيس السيسي الشكر لطائفة البهرة بمساهمتها في تطوير مساجد آل البيت، يبرز العلاقات المتميزة التي تجمعهم بمصر فى خدمة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطوير الأضرحة آل البيت والذي سيستكمل بافتتاح أعمال التطوير بمسجد السيدة زينب قريبًا.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن افتتاح مسجد السيدة نفيسة اليوم خير دليل على ما تمضي فيه الدولة المصرية نحو التنمية والبناء، ويقطع أي مساعي خبيثة لترديد الشائعات والتي زعمت هدم مساجد "آل البيت" لصالح مشروعات استثمارية أو غيرها، ويؤكد أن الدولة حريصة على تنفيذ إنجازاتها العمرانية لإحداث نقلة حيوية تليق بمصر ومكانتها بتغيير الواقع إذ تتوجه الدولة لعرب اليسار مثلما حدث في منطقة مجرى العيون، ضمن تنفيذ مخططات متكاملة لإعادة إحياء مناطق القاهرة التاريخية، تحقيقا للاستفادة من هذه المواقع التاريخية المميزة في جذب المزيد من الحركة السياحية.

وأضاف "العسال"، أن مساجد آل البيت تزخر بحب واهتمام لدى الكثير من الزوار ولها طابع خاص تحظى به، ما يضع اهتمام بتطويرها بعدما عانت من الإهمال لسنوات عدة، ويوجد في مصر 351 مسجدا أثريا بحسب بيانات وزارة السياحة والآثار، تحرص الدولة بقيادة الرئيس السيسي على إعادة تأهيلها من جديد لاستقبال الزوار بما يليق بمكانتها وتاريخها، وهو ما يرسخ انفتاح مصر على كافة الأديان والطوائف، استناداً إلى تاريخ شعبها العريق وحضارته الفريدة وفهمه الصحيح للدين، ويتكامل مع جهود الدولة لتحقيق التنمية.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء افتتح مسجد السيدة نفيسة بعد أعمال التطوير والترميم.

وتفقد الرئيس السيسي أعمال تطوير المقصورة بمسجد السيدة نفيسة، كما أدى الصلاة فيه.

ورافق الرئيس عبدالفتاح السيسي والسلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند خلال تفقد أعمال تطوير مسجد السيدة نفيسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة وخالد عبدالعال محافظ القاهرة واستمع الرئيس السيسي لتلاوة آيات من القرآن الكريم.