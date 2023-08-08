هل يعاد ترشيحهم مرة أخرى؟.. تفاصيل موقف طلاب التظلمات بتنسيق الجامعات 2023 

أكد مصدر مسؤول بالتعليم العالي أنه في حال حصول طالب على درجات إضافية في تظلمات الثانوية العامة، سيتم إضافة الدرجات لمجموع الطالب، وبالتالي سيتم تعديل تنسيقه وذلك بالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.





وأضاف المصدر أنه في حالة أن كانت الدرجات المضافة للطالب سوف تنقله للمرحلة الأولى وهو لم يكن من بين طلابها بمجموعه السابق فإنه سيتم تقديم إسمه من الترشح الأول، بعد فتح تسجيل الرغبات له.



تنسيق الجامعات 2023

وكان قد قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الأولى في تمام الساعة السابعة من مساء الخميس القادم الموافق 10 أغسطس، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

وأشار أ. السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من خلال حسابهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، مؤكدًا على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

وصرح د. عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية متاحة؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.

وأكد المُتحدث الرسمي على أهمية استغلال الطلاب لفرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء الخميس الموافق 10 أغسطس الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى للتنسيق.