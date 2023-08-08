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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لو جايب 90% هتلحق طب.. مفاجأة في مؤشرات تنسيق الجامعات 2023

مؤشرات تنسيق الجامعات
مؤشرات تنسيق الجامعات 2023

يترقب طلاب تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم ، نتيجة المرحلة الأولى يوم السبت الماضي، حيث بدأ الطلاب الحاصلون على 362 درجة فأكثر، أي بنسبة 88.29 فأكثر، وهم 22304 طلاب، في تسجيل رغباتهم.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم 

وتبين المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات 2023 وفق الأعداد التي يتجه الأعلى للجامعات لقبولها في كليات الطب، هي نفس الأعداد المقبولة العام الماضي، حيث إن هناك توجها إلى الثبات على الأعداد المقبولة بالعام الماضي، وهم 11 ألف طالب بكليات الطب.

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وبالرجوع للبيانات المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم، فإنها توضح زيادة نسبة نجاح الطلاب في شعبة علمي علوم عن العام الماضي، بعد أن كانت 74.47%، لتصبح 78.81% هذا العام .

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم 

 

ويقل عدد الحاصلين على 90% فأكثر هذا العام عن العام الماضي، ولكن ليس بنسبة كبيرة، حيث بلغ عدد الطلاب هذا العام 18319 طالبا، ومن ثم يمكن القول إن تنسيق كليات الطب وباقي كليات القطاع الطبي هذا العام لن يشهد تراجعا كبيرا، ولكن سيكون هناك انخفاض بسيط يصل إلى درجتين أو ثلاث درجات.

وجاءت الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى كالآتي: في الشعبة العلمية لعام 2022 كلية الطب البشري 91.6%، وكلية طب الأسنان 91.34%،  وكلية العلاج الطبيعي  90.73%، وكلية  الصيدلة 90%.

وبالتالي فمن المتوقع أن مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم بكليات  الطب أن تصل إلى 90.5% وقد تصل ل90% ، بينما الأسنان والصيدلة لن تتخطى اقل من 90%.

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مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم 

السطور التالية توضح بيانا بالحد الأدني للقبول بكليات ومعاهد المجموعة العلمية لعام  2022 /2023:

 

الكلية             الحد الأدنى
طب المنصورة 387.0
طب سوهاج 386.0
هندسة بترول و تعدين السويس 386.0
طب دمياط 386.0
طب الزقازيق 385.0
طب فاقوس 384.0
طب كفر الشيخ 383.0

طب طنطا 383.0
طب أسنان المنصورة 382.0
طب أسنان جنوب الوادي 382.0
طب الإسكندرية 382.0
طب بور سعيد 381.0
طب القاهرة 381.0
طب أسيوط 381.0
طب عين شمس 380.0
طب جنوب الوادي 380.0
طب المنوفية بشبين الكوم 380.0
طب بنها 379.0
طب الاقصر 379.0
طب قناة السويس بالإسماعيلية 378.0
طب المنيا 378.0
طب أسنان الزقازيق 378.0
طب حلوان 378.0
طب أسنان كفر الشيخ 377.0
طب الفيوم 377.0
طب السويس 377.0
طب أسنان المنوفية 377.0
طب العريش 376.0
طب أسنان أسيوط 376.0
طب أسوان 376.0
طب بني سويف 376.0
طب أسنان عين شمس 376.0
طب أسنان القاهرة 376.0
طب أسنان الإسكندرية 376.0
طب أسنان طنطا 376.0
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376.0
طب الوادي الجديد 375.6
طب أسنان المنيا 375.0
طب أسنان الفيوم 375.0
طب أسنان السويس 375.0
طب أسنان بني سويف 374.5
علاج طبيعي كفر الشيخ 374.0
علاج طبيعي بنها 373.0
علاج طبيعي القاهرة 373.0
صيدلة سوهاج 373.0

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