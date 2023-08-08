مفاجأة صادمة.. الذكاء الاصطناعي يمكنه سرقة كلمات المرور بدقة تقارب 100٪

اكتشف باحثون في جامعة كورنيل الأمريكية أنه يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي سرقة بيانات المستخدمين، وسرقة كلمات المرور الخاصة بحساباتهم بدقة تصل إلى 95٪ من خلال الاستماع إلى ما يتم كتابته على لوحة المفاتيح.

وحقق الباحثون التجربة من خلال تدريب نموذج ذكاء اصطناعي على صوت ضغطات المفاتيح ونشره على هاتف قريب، واستمع الميكروفون المدمج إلى ضغطات المفاتيح على MacBook Pro وكان قادرًا على إعادة إنتاجها بدقة 95٪، وهي أعلى دقة شاهدها الباحثون دون استخدام نموذج لغة كبير.

واختبر الفريق أيضًا الدقة أثناء مكالمة Zoom ، حيث تم تسجيل ضغطات المفاتيح باستخدام ميكروفون جهاز لاب توب أثناء الاجتماع، وفي هذا الاختبار ، كان الذكاء الاصطناعي دقيقًا بنسبة 93٪ في استنساخ ضغطات المفاتيح في التطبيق، كما تم إجراء نفس العملية على تطبيق Skype ، وكان النموذج دقيقًا بنسبة 91.7٪.

وتم تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي على شكل الموجة وكثافة ووقت كل ضغطة مفتاح لتحديدها، فعلى سبيل المثال ، يمكنك الضغط على مفتاح واحد بعد جزء من الثانية عن الآخرين بسبب أسلوب الكتابة الخاص بك ، ويؤخذ ذلك في الاعتبار مع نموذج الذكاء الاصطناعي.

وبحسب موقع Digital Trends فإنه يمكن لهذه التجربة أن تمثل خطورة كبيرة مستقبلا، حيث قد يتم استغلالها من قبل المقرصنين، حيث قد يتخذ هذا الهجوم شكل برامج ضارة مثبتة على الهاتف أو أي جهاز قريب آخر به ميكروفون، وبعد ذلك ، يحتاج الأمر فقط إلى جمع البيانات من ضغطات المفاتيح وإدخالها في نموذج AI من خلال الاستماع إلى الميكروفون.

وفقا لـ Bleeping Computer فإن هناك بعض الطرق للتغلب على هذا النوع من الهجوم، من بينها تجنب كتابة كلمة المرور الخاصة بك على الإطلاق من خلال الاستفادة من ميزات مثل Windows Hello و Touch ID.