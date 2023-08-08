حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

وفي هذا الطار ، توجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية ببحطيط بتنفيذ إزالة لسور بالدبش الأبيض على مساحة ٩٠م بناحية كفر عياد بحطيط وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالأخيوة بإزالة بيسكول مخالف بناحية الأخيوة على مساحه ٢٠ متر وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي سياق متصل تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز أولاد صقر بإزالة بناء داخلى مخالف لشروط الترخيص بطول 20 م داخل مطعم بالمدينة، فضلا عن ازاله بناء للدور الأول علوى على مساحة 120م مبانى بحى الصباغين بالمدينة وتطبيق القانون على المخالفين