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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

وفي هذا الطار ، توجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية ببحطيط بتنفيذ إزالة لسور بالدبش الأبيض على مساحة ٩٠م  بناحية كفر عياد بحطيط وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

محافظ الشرقية يتفقد موقف سيارات قرية جزيرة سعود بالحسينية

كما شنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالأخيوة بإزالة بيسكول مخالف بناحية الأخيوة على مساحه ٢٠ متر وتطبيق القانون على المخالفين.

 وفي سياق متصل تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز أولاد صقر بإزالة بناء داخلى مخالف لشروط الترخيص  بطول 20 م  داخل مطعم بالمدينة، فضلا عن ازاله بناء للدور الأول علوى على مساحة 120م  مبانى بحى الصباغين بالمدينة وتطبيق القانون على المخالفين

أراضي زراعية الاجهزة التنفيذية الإجراءات القانونية البناء المخالف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المراكز والمدن تعدي على أراضي زراعية

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