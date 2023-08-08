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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تزامنا مع انطلاق المرحلة الثالثة.. 5 شروط للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق المرحلة الثالثة من بطاقة الخدمات المتكاملة والتى تشمل جميع الإعاقات من سمعية وبصرية وحركية وأيضا قصار القامة وأشخاص طيف التوحد، وذلك فى 14 محافظة هى "القاهرة والجيزة والقليوبية، شمال سيناء، وجنوب سيناء، السويس، الإسماعيلية، الإسكندرية، قنا، سوهاج، الشرقية، المنوفية، وكفر الشيخ والغربية.

شروط الحصول على بطاقة ذوى الإعاقة

طبقا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يكون الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وفقا للإجراءات الآتية :

1 – يقدم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة تقرير طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة ، يوضح التشخيص الطبي لحالته والتي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة وفقا لنموذج التشخيص الطبي رقم ( 1 ).

2 – يقوم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بتسجيل بياناته بمكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمحل إقامته والصادر بشأنه قرار الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي المنظم لعمل مكاتب التأهيل الاجتماعي .

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3 – يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها ، والتي تعتمد على التقييم الوظيفى لحالة الشخص ومدى الصعوبات الوظيفية التي يواجهها عند قيامه بأنشطة الحياة اليومية وفقا للنموذج رقم ( 2 ) كما تحدد مدى انطباق تعريف الشخص ذى الإعاقة ونوع ودرجة الإعاقة من عدمه على الحالة المتقدمة للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة .

4 – يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتحديد درجات الإعاقة وفقا للمستويات الثلاثة الواردة بالمادة ( 3 ) من اللائحة في حالة إثبات الإعاقة.

5 – يقدم مكتب التأهيل الاجتماعي الخدمات للشخص ذى الإعاقة بعد مل ، نموذج استمارة الخدمات الشاملة رقم ( 3) .

ويحق للشخص ذى الاعاقة الاستفادة من نظام التعليم الدامج من سن الحضانة  و رياض الاطفال ، وفى مختلف انواع ومسارات التعليم ، وجميع مستوياته ، على قدم المساواة مع الاشخاص من غير ذوي الاعاقة ، ويحظر حرمان الشخص ذي الاعاقة من حقه فى التعلم بسبب اعاقته .

نيفين القباج بطاقة الخدمات المتكاملة ذوي الإعاقة

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