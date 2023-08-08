أوكرانيا تكتشف «شبكة عميلات روسيات» في دونيتسك

قالت السلطات الأوكرانية إنها كشفت عن شبكة من النساء في منطقة دونيتسك، زعمت أنهن عميلات روسيات، وفق ما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

يُزعم أن مرأتين عملتا في خدمة الأمن الفيدرالية الروسية ومجموعة فاجنر، حيث جمعتا معلومات استخبارية عن المعدات العسكرية الأوكرانية في المنطقة.

وتقول الشرطة إن النساء ركزن على جمع المعلومات عن طائرات الهليكوبتر الهجومية والمركبات المدرعة الثقيلة لنقل القوات الأوكرانية ، ونقلن الصور لموسكو.

تم القبض على ثلاث نساء في الشبكة، بينما قيل إن رابعة غادرن إلى روسيا بعد وقت قصير من بدء الحرب.

كانت الأربعة جميعهن من سكان حي بوكروفسكي، شمال غرب مدينة دونيتسك، التي لا تزال تحت السيطرة الروسية.

في حالة إدانتهن، يواجهن السجن مدى الحياة.

وتم القبض على امرأة بالأمس للاشتباه في التآمر مع روسي لاغتيال الرئيس فولوديمير زيلينسكي خلال رحلته الأخيرة إلى ميكولايف.

