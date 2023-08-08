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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

من غير حيرة.. أهم أساسيات اختيار ديكور المنزل

اسياسيات هامة في
اسياسيات هامة في اختيار ديكور المنزل المثالي

احيانا نشعر بالحيرة عند أختيار ديكور المنزل، ويبقى اختيار الآثاث المماسب مع الالوان امر يمثل تحدي كبير بالنسبة للبعض، ولكن في السطور التالية سنوضح اسياسيات يجب القيام بها عند أختيار أساسيات ديكور المنزل.

 

اسياسيات هامة في اختيار ديكور المنزل المثالي

 

وقال ماهر زيان خبير الديكور، ان المقبلون على الزواج يبحثون عن أحدث أساليب الديكور المنزلي، وأشكاله وأنواعه المختلفة، خاصة أن فن الديكور فدائمًا في تطور مستمر، إذ تظهر كل يوم كثير من النماذج التي تأتي من ثقافات مختلفة، منها طريقة تصميم الصالون وأشكاله، والستائر، وديكورات الحائط والسقف.

 

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وأضاف ماهر زيان، في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، إلى أن الديكور الداخلي يعتمد بشكل أساسي على تقنيات وأشكال الإبداع والابتكار، إذ يحاول مصممو الديكور تطويع كل ما لديهم من خامات وأدوات، وتوفير الإضاءة والمساحة، لإظهار ديكور جمالي، ولتحقيق تصميم متكامل.

 

واكد خبير الديكور، أن مصممو الديكور دائمًا ما يبحثون عن أبرز الأشكال الجديدة والتطورات بالصناعة، والإلمام بكل أساسيات المعمار وتقنياته، والأدوات والمواد المستخدمة في صناعة الديكور المنزلي، واستخدام الألوان بشكل مناسب لدمجها وإخراج قطعة الديكور متناسقة مع باقي القطع.

 

وكشف زيان، تعد الستائر من أهم قطع الديكور المنزلي، إذ تعطي روحًا للمكان وبُعدًا إضافيًا للديكور والتصميم، وتضيف جماليات وشياكة وهيبة للديكور المنزلي و هناك معايير مختلفة لاختيار الستائر، فكل مكان بالمنزل يختلف فيه شكل وإكسسوار الستائر، فالستارة في غرفة النوم تحقق الجمال والشياكة وتضيف للديكور الكثير.

 

اسياسيات هامة في اختيار ديكور المنزل المثالي

 

وأستكمل زيان، أن «الستائر بشكل عام مش كل وحدة تختلف فيها الستارة، أحيانا كل مكان بيختلف، الستارة في أوضة النوم بتحقق الجمال والشياكة وبتضيف للديكور، وفي نفس الوقت طبعًا لازم تساعدني على النوم والاسترخاء، فلازم تكون ستارة بلاك أو معتمة».

 

وتابع ماهر زيان، أنه أثناء تجهيز المنزل بالديكور المنزلي، يُفضل إذا كانت مساحة المنزل ضيقة استخدام ألوان فاتحة على الأرضيات، وألوان الحائط أيضًا، تكون فاتحة بنسبة كبيرة، للإحساس بالوسع أكثر.

 

وأستطر ماهر زيان، يجب أن تتناسب قطع الديكور المنزلي مع ألوان الحائط بشكل عكسي، فإذا كانت قطع الديكور غالية الثمن، وبها رسومات وإكسسوارات كثيرة، يجب أن تكون ألوان الحائط هادئة، والعكس.

ماهر زيان خبير الديكور
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