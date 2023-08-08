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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في عهد السيسي | استرداد آلاف القطع الأثرية من الخارج

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

استرداد الآثار المهربة ملف تعمل عليه الدولة المصرية بشكل قوي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تطوف وتراقب الجهات المختصة بوزارة السياحة و الآثار بالتنسيق مع الجهات المعنية، نحو استرداد الآلآف من القطع الاثرية المصرية المهربة بالخارج و التي خرجت بطريقة غير شرعية. 

قال شعبان عبدالجواد مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة و الآثار، نعمل مع كل الجهات الدولية المهنية في ملف استرداد آثارنا المهربة بالخارج، مؤكدا أننا نعمل بجهد كبير ونرصد كافة المنصات الإلكترونية التي تتاجر في أى آثر.

وأوضح شعبان في تصريح لـ"صدى البلد" ، أن وزارة السياحة و الآثار قد أنجزت الكثير من مهامها في استعادة 29300 قطعة آثرية من 2011 إلى الآن ، قائلا : عيوننا لا تنام ونرصد ونتابع بشكل دقيق كل مايتعلق بآثارنا سواء في المنافذ كافة البحرية و البرية و الجوية.

أشار مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة و الآثار ، إلى أن هناك تنسيقا مع مكتب النائب العام و الخارجية المصرية والانتربول ، لاستعادة أى قطعة أثرية خرجت من مصر بطريقة غير شرعية. 

استرداد الآثار 


يذكر أن طاردت وزارة السياحة والآثار العديد من المزادات العالمية لبيع بعض القطع الآثرية ، و التي أوقفت نزيف ذلك البيع و استرداد آثارنا المهربة بطريقة غير شرعية لتعود الى مصر عقب تقنين إجراءات عودتها.

ومن المحطات الهامة لاسترداد الآثار المهربة ،استعادة رأس تمثال رمسيس الثاني ،حتى تم تسليم القطعة الأثرية النادرة إلى سفير مصر في سويسرا ، و استرداد الدولة المصرية لجداريتين أثريتين من فرنسا ، كما تم استعادة 4 قطع أثرية مصرية مهربة من إيطاليا.
ولاتتوقف إنجازات الدولة في ذلك الملف الهام الذى يحافظ على تاريخ مصر وحضارتها ، حيث تم استرداد تمثال أثري للمعبودة إيزيس من سويسرا ،بالإضافة إلى استرداد 5 آلاف قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية.

استرداد الآثار استرداد الآثار المهربة السيسي عبدالفتاح السيسي القطع الاثرية المصرية المهربة

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