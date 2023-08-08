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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مؤلف مرعي البريمو: هنيدي لم يتدخل في سيناريو الفيلم

إيهاب بليبل
إيهاب بليبل

كشف المؤلف إيهاب بليبل عن مدى تدخل محمد هنيدى فى سيناريو فيلم مرعى البريمو والذى يعرض حاليا وإجراء تعديلات على السيناريو النهائى للعمل.

 

وقال إيهاب بليبل فى تصريح خاص لصدى البلد: لم يكن هناك أى تدخل من هنيدى فى السيناريو النهائى، ولكن كان يجمعنا سويا عددا من المناقشات حتى يخرج العمل بالشكل اللائق والذى يقدمه هنيدى وباقى فريق العمل بشكل مختلف، وخاصة أنه يمثل أيضا عودة للمخرج سعيد حامد.

 

إيهاب بليبل ومرعى البريمو

فيلم مرعي البريمو من بطولة محمد هنيدي وغادة عادل ولطفي لبيب وإنجي علي ومن إخراج سعيد حامد. 

 

تدور أحداث فيلم “مرعي البريمو” حول مرعي الذي يتاجر في البطيخ ويواجه العديد من المفارقات الكوميدية.

 

فيلم "مرعي البريمو" يشهد عودة التعاون بين محمد هنيدي والمخرج سعيد حامد بعد أن قدما معا عدة أعمال سينمائية، منها "صعيدى في الجامعة الأمريكية" و"همام في أمستردام" و"يا انا يا خالتى" و"جاءنا البيان التالى" و"صاحب صاحبه".

 

وكشف النجم محمد هنيدي، كواليس فيلمه الجديد مرعي البريمو، المعروض في السينمات خلال الموسم الصيفي الجاري.

 

وقال محمد هنيدي، في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، إن كواليس فيلم مرعي البريمو كانت جميلة، مشيرا إلى أن فكرة الفيلم استوحاها من المواقع من شخصية جار له حتى وجد الفكرة المناسبة وقدم الشخصية من خلالها. 

المؤلف ايهاب بليبل المخرج سعيد حامد إيهاب بليبل فيلم مرعي البريمو محمد هنيدي مرعى البريمو

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