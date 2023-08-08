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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رفض منصبين.. شوبير يكشف السبب الحقيقي لرحيل سيد عبد الحفيظ .. تفاصيل

الخطيب وسيد عبد الحفيظ
الخطيب وسيد عبد الحفيظ

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي كان بقرار إداري 100 %.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" عشان الكلام اللي بيتقال كتير في الشارع، رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة قرار داخلي من مجلس إدارة الأهلي بنسبة 100 %، والإدارة رأت أن هذا توقيت مناسب جدا لاتخاذ القرار".

وأضاف:" كل الكلام اللي بتسمعه عن إن سيد عبد الحفيظ معروض عليه منصب في لجنة التخطيط وشركة الكرة صحيح 100 %".

وتابع:" سيد عبد الحفيظ طلب مهلة للتفكير لكنه غير مرحب أو غير متحمس وهذا حقه تماما".

وكان النادي الأهلي أعلن الجمعة الماضي توجيه الشكر للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بعد سنوات طويلة خدم خلالها منظومة الفريق الأول لكرة القدم وحقق مع كل عناصر منظومة العمل العديد من الانجازات المحلية والقارية.

وعين الأهلي خالد بيبو مديرا للكرة خلفا لـ سيد عبد الحفيظ.

سيد عبد الحفيظ الأهلى شوبير خالد بيبو بالنادي الأهلي

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