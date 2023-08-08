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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شاهد| أطول قط بالعالم .. لن تصدق حجمه

أطول قط بالعالم ..
أطول قط بالعالم .. لن تصدق حجمه

كشف صاحب أطول قط بالعالم، عن مدى طول قطه الذي يشبه في حجمه النمر الصغير.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، يبلغ ارتفاع قط السافانا المدعو " فنرير " أقل بقليل من 19 بوصة ، ويقول مالكه ويل باورز إنه لا يزال ينمو.

أطول قط بالعالم .. لن تصدق حجمه 

وقال مالكه ويل  " يجب أن نحد من طعامه الآن بعد أن أصبح أكبر لأنه أصبح كبيرًا جدًا - سوف يلتهم أي شيء "،

 أوضح ويل. “نظرًا لأن فنرير  طويل جدًا ، فهناك الكثير من الأشياء التي يمكنه القيام بها ولن تتمكن القطط الأخرى من القيام بها”.

أطول قط بالعالم .. لن تصدق حجمه 

وأضاف "في وقت سابق عندما كنا نحاول التقاط بعض الصور له ، كان علينا اخراج بعض القطط الأخرى خارج الغرفة، لكن فنرير قرر أنه لا يريد أن يكون في الغرفة بعد الآن ، لذلك وقف على رجليه الخلفيتين وفتح الباب. 

وتابع " لا توجد قطط كثيرة يمكنها فعل ذلك. "بالإضافة إلى أنه فتى جائع - فهو يميل إلى سرقة الأشياء من سطح العمل ، فهي قريبة جدًا من الحافة."

أطول قط بالعالم أطول قط السافانا

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