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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شذى حسون تستعرض إنوثتها بالتايجر

شذي حسون
شذي حسون

حرصت الفنانة شذى حسون علي مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

 

وبدت شذى حسون بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا قصيرة، دون أكمام، مصمم من قماش ناعم بنقشة التايجر، فيما انتعلت صندلًا ذا كعب عالٍ بنفس اللون، ونسقت حقيبة يد أنيقة.

 

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت شذى حسون علي تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي ووضعت مكياجًا ناعما مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

طرحت الفنانة شذى حسون أغنيتها الجديدة باللهجة المصرية بعنوان "على ما أظن" ، لتكون هذه الأغنية هى الثانية لشذى باللهجة المصرية خلال هذا العام بعد طرحها أغنيتها الشهيرة حب عمري.

 

والأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان بهاء عبد الهادى، توزيع زووم، والكليب من إخراج زياد خوري.

 

وتعتمد شذى حسون في أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

 

ومن الناحية الجمالية تعتمد شذى حسون على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

 

وعلي جانب آخر انتهت الفنانة شذى حسون، من تسجيل اغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "حلم عمري"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب ومن المقرر ان يتم طرحها عبر القناه الرسمية على "اليوتيوب" وجميع المنصات.
 
أغنية "حلم عمري" من كلمات حسام سعيد، محمد زعفراني، توزيع تيام طارق، والكليب من إخراج فادي حداد.

يذكر أن المطربة شذي حسون طرحت لايف ستايلز ستوديوز على طريقة الفيديو كليب، ديو أغنية "مون امور" الذي يجمع النجمة شذى حسون والنجم فوديل.

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وحمل كليب "مون أمور" الذي تم طرحه على اليوتيوب توقيع المخرج زياد خوري الذي قدم صورة مختلفة عكست أجواء الأغنية الإيجابية من ناحية الفكرة البسيطة التي جمعت شذى وفوديل.

 

أغنية "مون أمور"

وجاءت أغنية "مون أمور" باللهجة المغربية، وسريعة وجديدة من حيث اللحن العصري بتركيبته الموسيقية، إضافة إلى التناغم والانسجام بين شذى وفوديل.

 

 

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