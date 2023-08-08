تيك توك تحتفل باليوم العالمي لمحبي الكتب

بمناسبة اليوم العالمي لمحبي الكتب، الذي يصادف 9 أغسطس، يوفر هاشتاج #BookTok على TikTok فرصة فريدة للمبدعين وعشاق الكتب للتواصل والاحتفال الأدب، ومواصلة ثورة الترفيه العالمية المستندة على تحفيز الابداع.

يحظى #BookTok على اهتمام القراء والمؤلفين وبشعبية كبيرة لدى المستخدمين في جميع أنحاء العالم، حيث حصد أكثر من 160 مليار مشاهدة عالميا منذ إطلاقه، منها 1.5 مليار مشاهدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الستة أشهر الماضية فقط، حيث يعمل هذا المجتمع الفريد كمحور لعشاق الكتب من خلال مشاركة حبهم لمراجعات الكتب ونصائح الكتابة وإعادة تمثيل الروايات الشهيرة والتواصل من خلال مناقشات أدبية، ويفتخر مجتمع #BookTok بلقب "أكبر ناد كتاب على الكوكب"،الذي يفتح آفاقًا جديدة لصناعة النشر.

يمثل مجتمع #BookTok نموذجًا متميزًا للتعاون الثقافي بين القراء والكُتاب من مختلف الدول واللغات، كما يُسهل على المشاركين به الوصول إلى مجموعة واسعة من الكتب والأدباء، ويحفزهم على تطوير مهاراتهم النقدية والتحليلية. بالاضافة إلى ذلك، يسهم مجتمع #BookTok في إثراء ثقافة القراءة عالميا، حيث يتيح للقراء والكتاب الانخراط في بيئة متحمسة للتواصل والتفاعل حول الكتب. يعتبر #BookTok مساحة إبداعية تُمكِن الأفراد من تبادل أفكارهم وآرائهم وتجاربهم في القراءة، ويشجعون بعضهم البعض لاستكشاف أعمال أدبية جديدة.

وفي هذا اليوم العالمي، نحتفل بدور منصة تيك توك ومجتمع #BookTok في تعزيز حب القراءة وإلهام الأفراد لاكتشاف عوالم جديدة من خلال الكتب. لقد أصبح هاشتاج #BookTok واحدًا من أكثر المجتمعات شهرةً على المنصة والذي لا يؤثر فقط على حياة المبدعين وصناع المحتوى، بل رفع أيضًا مبيعات الكتب في المكتبات حول العالم والتي باتت تخصّص أقساماً مكرّسةً للكتب الشائعة على تيك توك، ويلاحظ الناشرون أيضاً تأثير BookTok# في بعض التقارير التي تظهر مبيعات قياسية للكتب وزيادة في الأرباح بفضل حجم هذا المجتمع المتزايد.

للاحتفال باليوم العالمي لمحبي الكتب، يمكن للمستخدمين المشاركة في تحدي #BookTok، فابتداءً من تاريخ 9 أغسطس سيتم دعوة عشاق الكتب لإنشاء محتوى ممتع مثل مراجعات الكتب وقوائم القراءة الممتعة خلال الإجازات وتوصيات الكتب المهمة، ومن خلال نشر مقاطع الفيديو التي تحتوي على هاشتاج #BookTok يحصل المبدعون على فرصة للفوز بجوائز مميزة، مما يجعل هذا الحدث احتفالًا بمجتمع #BookTok العالمي.

في هذا السياق، قالت كندة إبراهيم، المدير العام الإقليمي لشؤون العمليات والتسويق لدى منصة تيك توك: "يعمل مجتمع #BookTok كمركز نابض بالحياة لعشاق الأدب، ونحن متحمسون لمشاهدة تأثير #BookTok الهائل في إعادة إحياء حب القراءة ودعم المجالات الإبداعية حول العالم، ونهدف من خلال تيك توك إلى مواصلة الابتكار وتنمية مجتمع عالمي من محبي الكتب."

على غرار الكتب، تهدف تيك توك إلى إلهام الإبداع فتعاونت المنصة أيضًا مع القائمين على الفعاليات المحلية والإقليمية مثل معرض أبوظبي الدولي للكتاب ومعرض الشرقية للكتاب في المملكة العربية السعودية خلال عام 2022، بهدف دعم الكُتّاب وزيادة عدد مبدعي #BookTok و أيضا من أجل التفاعل عن قرب مع المجتمع الشغوف بالأعمال الأدبية، بالإضافة إلى ذلك قامت تيك توك بتشجيع ودعوة صناع المحتوى في مجال القراءة على المنصة لحضور معرض الكتاب بالإسكندرية والالتقاء بكبار الناشرين المشاركين في المعرض.

يتميز هاشتاج #BookTok بقدرته على إعادة تشكيل مفهوم مجتمع القراءة الرقمي بطريقة متطورة، حيث يستطيع القراء من خلاله الاستمتاع بمراجعات ملهمة للكتب، والحصول على توصيات أدبية ساحرة، والمشاركة في محادثات مشوقة تناقش مختلف أنواع الأدب، من الروايات الشبابية إلى العوالم الخفية للفانتازيا والرومانسية، حيث يلبي #BookTok روح كل عاشق للكتب ومتطلباته.



ينغمس مستخدمو #BookTok في مجموعة متنوعة من أنماط المحتوى، بدءًا من مراجعات الكتب ومقارنتها بالأفلام، وصولاً إلى قوائم القراءة الشخصية وتبادل الكتب والجمع بين الكتب والموسيقى، و إظهار أماكن القراءة المفضلة وتصميم ملابس مستوحاة من أزياء شخصيات الكتب، والمزيد من الموضوعات الشيقة، إذ يستغل الكُتّاب هذه الوسائل الديناميكية للتعريف بكتبهم على تيك توك وبناء جمهورٍ من المتابعين والترويج لأعمالهم والتواصل مع جمهور شغوف بالقراءة من جميع أنحاء العالم.



ويقدم أبرز مبدعي #BookTok في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طرقهم الفريدة والمختلفة لعرض قراءاتهم المفضلة ونشر ثقافة القراءة، مع التركيز بشكل خاص على تفضيلات جيل الألفية وعادات القراءة لديه، بما فيهم المبدع وصانع المحتوى المصري بوكافي (@bookaffe) الذي يتميز بذوق متنوع، ويقدم مراجعات كتب مفيدة من مختلف أنواع الأدب بطريقة ساحرة وبسيطة، وتشمل الفيديوهات التي يقدمها أنماطًا بسيطة وجذابة، مثل "ثلاثة أشياء يجب على كل قارئ معرفتها عن [عنوان الكتاب]" وتوصيات مثل "5 كتب حول الصحة النفسية"، وكذلك تشارك المبدعة المصرية تقى حسام (@toqahossam07) جمهورها في جلسات أسئلة وأجوبة وتوصيات كتب، مما يخلق مساحة تفاعلية لعشاق الكتب للتواصل، كما تأخذ متابعيها في رحلات للمشاركة في فعاليات أدبية ومعارض للكتب.



وتشارك اللبنانية إسراء (@Read_with_israa) آخر الاتجاهات الأدبية وآراء القراء، وتقدم توصيات ومراجعات للكتب، ويشمل محتواها غالبًا قوائم مثل "3 كتب يجب قراءتها" و"5 كتب قرأتها للهروب من الواقع"، كذلك تقدم المبدعة سارة (@readingbysarah) المقيمة في المملكة العربية السعودية لجمهورها قائمة قراءتها الشهرية والكتب التي اقتنتها وترغب في قراءتها في المستقبل، كما تقدم أيضًا نصائح حول كيفية التغلب على فترات قلة القراءة وتتطرق لزياراتها المفيدة والممتعة للمكتبات.



وتُقدم المبدعة العمانية أزهار الكندي (@azhar.reads) فيديوهات "نقاشات الكتب" book talks و"المحب للكتب" bookish و التي تتضمن نصائح حول كيفية عدم قطع عملية القراءة، والتعليق على الكتب والحفاظ على سجلات القراءة، وكيف تصبح قارئًا متحمسًا، أما المبدعة السعودية يارا (@abookinmyhand) فتشارك مشترياتها من الكتب واقتباسات من كتبها المفضلة، وكذلك الكُتب التي لا تعجبها، مع لمسة كوميدية رائعة تزيد من قوة التجربة التي تقدمها على #BookTok.



مع هذا التحدي الجديد، نحن متحمسون لمساعدة مجتمعنا المتنوع لدعم صناعة المحتوى طوال شهر أغسطس، وندعوكم للانضمام إلينا من خلال إضافة هاشتاج #BookTok في مقاطع الفيديو الخاصة بكم لفرصة الحصول على جوائز متنوعة، كما ندعوكم لمتابعة هاشتاج #BookTok للحصول على أحدث الاتجاهات والتوصيات والمراجعات و التفاعل مع هذا المجتمع.