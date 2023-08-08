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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في عهد الرئيس السيسي| أهم 10 قطع أثرية مهربة استردت من الخارج

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تعمل إدارة استرداد الآثار المهربة بوزارة السياحة والآثار ، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قدم وساق بدعم من الدولة المصرية لاستعادة القطع الاثرية التي خرجت بطرق غير مشروعة ، لتكون حارس أمين على التصدي لكافة عمليات سرقة الآثار.

 إسترداد الآثار


وفي اطار ذلك نسرد أهم 10 قطع آثرية استعادتها إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة و الآثار في السطور القادمة .
1-استعادة تابوت آثري من الولايات المتحدة عرف باسم التابوت الأخضر 
2-استرداد التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ 
3-استرداد تمثال برونزي للإلهة باستيت من كندا
4-استعادة لوحة الزيوت السبعة المقدسة من سويسرا
5-استعادة مشكاتان كانت من مسروقتان من مخازن متحف الحضارة
6-استعادة تمثال مزدوج مصنوع من حجر الأستاتيت الأسود لرجل وسيدة
7-استعادة رأس تمثال رمسيس الثاني المسروقة من قرابة 30 عاما 
8-استعادة مسروقات معبد بهبيت الحجارة بالغربية
9-استرداد لوحة حجرية تعود لعصر الملك "نختنبو الثاني"
10-استرداد غطاءين لتابوتين من العصر الفرعونى على شكل آدمى

وتؤكد دائما وزارة السياحة و الآثار عبر إدارة إسترداد الآثار المهربة ، أنها بالمرصاد لكافة أشكال وأنواع سرقات أو خروج القطع الآثرية المصرية بشكل غير شرعي.
 

الاثار المهربة استرداد الآثار السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي الاثار

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