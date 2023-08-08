في عهد الرئيس السيسي| أهم 10 قطع أثرية مهربة استردت من الخارج

تعمل إدارة استرداد الآثار المهربة بوزارة السياحة والآثار ، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قدم وساق بدعم من الدولة المصرية لاستعادة القطع الاثرية التي خرجت بطرق غير مشروعة ، لتكون حارس أمين على التصدي لكافة عمليات سرقة الآثار.

إسترداد الآثار



وفي اطار ذلك نسرد أهم 10 قطع آثرية استعادتها إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة و الآثار في السطور القادمة .

1-استعادة تابوت آثري من الولايات المتحدة عرف باسم التابوت الأخضر

2-استرداد التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ

3-استرداد تمثال برونزي للإلهة باستيت من كندا

4-استعادة لوحة الزيوت السبعة المقدسة من سويسرا

5-استعادة مشكاتان كانت من مسروقتان من مخازن متحف الحضارة

6-استعادة تمثال مزدوج مصنوع من حجر الأستاتيت الأسود لرجل وسيدة

7-استعادة رأس تمثال رمسيس الثاني المسروقة من قرابة 30 عاما

8-استعادة مسروقات معبد بهبيت الحجارة بالغربية

9-استرداد لوحة حجرية تعود لعصر الملك "نختنبو الثاني"

10-استرداد غطاءين لتابوتين من العصر الفرعونى على شكل آدمى

وتؤكد دائما وزارة السياحة و الآثار عبر إدارة إسترداد الآثار المهربة ، أنها بالمرصاد لكافة أشكال وأنواع سرقات أو خروج القطع الآثرية المصرية بشكل غير شرعي.

