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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشروع وسيستمر.. بيان عاجل من روسيا بشأن التعاون العسكري مع إيران

روسيا وإيران
روسيا وإيران

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الثلاثاء،  إن التعاون العسكري بين روسيا وإيران مشروع تماما وسيستمر.

 

وقال ريابكوف ردا على سؤال وكالة فارس الإيرانية، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى طهران: "هذا التعاون مشروع تماما وسيستمر بغض النظر عما يريده أعداء إيران وروسيا".

 

وأضاف بائب وزير الخارجية الروسي: "لدينا الحق في توسيع تعاوننا العسكري وتعمل وزارتا دفاع البلدين معا بشكل وثيق".

وفي وقت سابق، أفاد معهد دراسات الحرب في واشنطن، بأن إيران تعمل على بناء مصانع طائرات بدون طيار في بيلاروسيا وروسيا، وفق ما ذكرت صحف دولية.

 

يأتي ذلك، فيما دعا رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري ، في اجتماع بـ طهران مع وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين ، إلى تعاون أكبر في صناعة الدفاع بين البلدين.

يعتقد خبراء معهد دراسات الحرب، أيضًا أن المسؤولين من كلا البلدين ناقشوا إنشاء مصانع للطائرات المسيرة.  شهيد كاميكازي  في بيلاروسيا لدعم الحرب الروسية في اجتماع عقد في 31  يوليو.

 

زعمت أوكرانيا في مايو أن المهندسين الإيرانيين تواجدوا في بيلاروسيا، للوقوف على إمكانية تحويل مصانع في منطقة جوميل، إلى منشآت إنتاج للطائرات بدون طيار.

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