طريقة تحضير النودلز الكوري الأصلي وتمتع بمذاق لا يقاوم

يمكن استخدام النودلز في تحضير وجبات متنوعة من طريقة تحضير النودلز، سواء مع اللحوم أو الخضار أو البحريات، إليك بعض النصائح لتحضير النودلز و طريقة تحضير النودلز للشيف مصطفى العمدة من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد.

طريقة تحضير النودلز الكوري

طريقة تحضير النودلز

إليك طريقة تحضير النودلز الكورية، المعروفة أيضًا بـ "جاجياميون":

المكونات:

حزمة من النودلز الكورية (مثل نودلز الرامين أو نودلز الحلزون)

2 ملعقة كبيرة من زيت السمسم

2 ملعقة كبيرة من صلصة الصويا

1 ملعقة كبيرة من صلصة الأويستر (اختياري)

1 ملعقة صغيرة من السكر

1 بصلة مفرومة

3 فصوص ثوم مفرومة

قطع صغيرة من اللحم (مثل شرائح اللحم أو الدجاج أو الروبيان)

خضروات مفضلة مقطعة إلى شرائح رفيعة (مثل الجزر والفلفل الأخضر والفطر والكرفس والبصل الأخضر)

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

طماطم مفرومة (اختياري)

بيض مسلوق مقطع إلى نصفين (اختياري)

أعشاب وتوابل اختيارية (مثل الكزبرة المفرومة أو الفلفل الحار المفروم)

طريقة التحضير:

قم بسلق النودلز الكورية وفقًا لتعليمات الحزمة. قد تحتاج إلى غلي الماء في وعاء كبير وإضافة النودلز لمدة 3-5 دقائق حتى تصبح طرية. صفي النودلز واشطفها بالماء البارد لإزالة النشا وتجنب التصاقها.

سخن مقلاة كبيرة أو وعاء عميق على نار متوسطة. أضف زيت السمسم وسخنه.

أضف البصل المفروم والثوم المفروم وقلبهما حتى يصبحان طريين ويتناثران برائحة طيبة.

إضافة اللحم المقطع إلى المقلاة وقلبه حتى ينضج تمامًا. إذا كنت تستخدم الروبيان، أضفها في المرحلة الأخيرة لمدة قصيرة حتى تنضج.

أضف الخضروات المفرومة إلى المقلاة وقلبها لبضع دقائق حتى تصبح طرية.

أضف النودلز المسلوقة إلى المقلاة وقلبها جيدًا حتى تتداخل المكونات معًا.

في وعاء صغير، قم بخلط صلصة الصويا وصلصة الأويستر والسكر. أضف هذه الصلصة إلى المقلاة وقلبها جيدًا حتى تتشرب النودلز بها.

يمكنك إضافة الملح والفلفل الأسود حسب الذوق.

إذا كنت تفضللحصول على طعم مختلف، يمكنك إضافة بعض التوابل الكورية الشهيرة مثل الفلفل الحار المفروم أو الكيمتشي أو الفلفل الأسود المطحون أو الزنجبيل المبشور.

قدم النودلز الكورية الساخنة في طبق التقديم، ويمكن تزيينها بالبصل الأخضر المفروم والكزبرة المفرومة والفلفل الحار المفروم وقطع الطماطم والبيض المسلوق حسب الرغبة.

وهكذا، يمكنك الاستمتاع بوجبة لذيذة من النودلز الكورية "جاجياميون". يمكنك تعديل المكونات والتوابل حسب ذوقك الشخصي للحصول على نكهة مفضلة لديك. عند التقديم، قدم النودلز مع صوص الصويا الإضافية أو الفلفل الحار إذا كنت تحب النكهات القوية، بالهناء والشفاء.